Чому реформи Уляни Супрун в медицині мають перспективу

Сьогодні наші лікарі масово виїжджають за кордон, не бачачи для себе перспективи

Мовою оригіналу Далеко не все действия Ульяны Супрун и ее команды мне кажутся профессиональными и адекватными. Они многое делают наощупь, наспех, не анализируют последствия. Но у меня нет сомнений, что Супрун это человек, который осознает свою миссию, который нацелен на изменения, и который не пойдет на компромиссы с существующим порядком, а

Уляна Супрун

Сьогодні наші лікарі масово виїжджають за кордон, не бачачи для себе перспективи

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Далеко не все действия Ульяны Супрун и ее команды мне кажутся профессиональными и адекватными. Они многое делают наощупь, наспех, не анализируют последствия.

Но у меня нет сомнений, что Супрун это человек, который осознает свою миссию, который нацелен на изменения, и который не пойдет на компромиссы с существующим порядком, а вернее - беспорядком. Та модель, которую она собирается внедрить, пусть с ошибками, имеет перспективу, и через какое-то время заработает. То, что у нас сейчас, медленно умирает, логики и перспективы в этом нет.

Из-за действующей системы наши врачи массово уезжают за рубеж, не видя для себя перспективы. Читайте також Юних киянок запрошують безкоштовно вакцинуватися від раку Сьогодні, 09:59 В такой полностью запущенной сфере как здравоохранение нужны поступки, и нужны новые работающие модели развития вместо нынешнего хаоса. И Супрун на такие поступки способна. Она человек со стержнем. И ее муж Марко после ее назначения не пошел на какие-то высокие должности и интересные посты - а продолжает волонтерскую работу, ездит по воинским частям с тренингами по такмеду, дарит солдатам современные средства спасения. Это позиция. Очень важная для Украины нравственная позиция. Думаю, что критиковать и.о. министра можно и нужно - но это должна быть профессиональная критика, а не критика отрицания и уничижения. Те, кто ее критикуют не понимают, что назначение Ульяны носит политический характер, и назначение человека, с высокой репутацией и отсутствием связей с действующим украинским здравоохранением - это не угроза, а шанс, шанс повысить доверие к происходящему в здравоохранении со стороны общества и государства. Читайте також: Амосова проти Супрун. Хто стоїть за колапсом у найбільшому медичному вузі країни

Джерело: блог Юрія Бутусова

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