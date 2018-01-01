Амосова проти Супрун. Хто стоїть за колапсом у найбільшому медичному вузі країни

Страйком заявив, що занять у виші тепер не буде

У понеділок 26 лютого студенти більшості факультетів Національного медичного університету ім. О.Богомольця, які прийшли до своїх навчальних корпусів, не змогли потрапити на навчання. Напередодні створений страйком заявив, що занять не буде: оголошена безстрокова акцію протесту через відсторонення ректора вузу Катерини Амосової. Причиною такого

Фото: Уніан Страйк Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

Страйком заявив, що занять у виші тепер не буде

У понеділок 26 лютого студенти більшості факультетів Національного медичного університету ім. О.Богомольця, які прийшли до своїх навчальних корпусів, не змогли потрапити на навчання. Напередодні створений страйком заявив, що занять не буде: оголошена безстрокова акцію протесту через відсторонення ректора вузу Катерини Амосової.

Причиною такого кадрового рішення Міністерства охорони здоров’я став зрив ліцензійного іспиту для студентів-стоматологів «Крок 1. Стоматологія», внаслідок чого студенти-стоматологи не змогли скласти іспит.

Виконувачем обов’язки керівника вузу було призначена одного з його викладачів Михайла Захараша. Тиждень тому він намагався зайти у будівлю університету, але студенти фізично заблокували прохід нового очільника.

Катерина Амосова

В чому винна Амосова? Версія МОЗ

20 лютого одночасно по всій країні у вишах, які готують лікарів-стоматологів, мав відбутися ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», однак в університеті ім. Богомольця іспит не відбувся. «У зв'язку з відсутністю договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, та Національним медичним університетом ім. Богомольця, студенти третього курсу стоматологічного факультету НМУ були позбавлені можливості скласти обов'язковий для продовження навчання іспит», – зазначено на сайті відомства. Ухвалене рішення також відсторонити директора Центру тестування МОЗ України Ірину Булах та створити комісію для розгляду цієї ситуації.

За день до цього, 19-го лютого публічним став ще один скандал. Студенти-активісти вийшли на вулицю, протестуючи проти корупції в університеті, яка призвела напередодні до суїциду 18-річної туркменської студентки Мукаддас Насирлаєвої. З дівчиною університет розірвав контракт нібито через те, що ще 17 грудня у дівчини закінчився термін дії візи і вона не продовжила її. Очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов припускає, що причиною конфлікту між студенткою та адміністрацією університету могла стати вимога хабаря з боку замдекана з роботи з іноземними студентами Тетяни Тимохіної. В університеті ці закиди відкидають. Прямих обвинувачень на адресу Катерини Амосової і Тетяни Тимохіної з боку правоохоронців у причетності до трагічної події немає, але відразу після розголосу трагічної історії опоненти ректора почали говорити, що випадок з іноземною студенткою - лише вершина корупційного айсбергу.

«Ми вже багато разів почули про проблеми з корупцією в цьому університеті, як і в інших. Зараз розслідуємо одну з таких подій. Зрив тестування студентів на «Крок 1» це насправді лише один із симптомів великої проблеми, яка існує в медичній освіті», - заявила міністр Уляна Супрун на прес-конференції в понеділок.

Чого добиваються Амосова і страйкарі

Катерина Амосова не визнає провини у тому, що студенти-стоматологи не мали можливості скласти іспит. На її думку, відсторонення від посади – це «розправа» за відмову здійснити протиправні дії, вчинити які вимагав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський. Чиновник начебто хотів, аби університет розірвав безоплатну угоду з Центром тестування, підписану попереднім ректором, і перейшов на оплату послуг цієї установи. Нова ж угода з Центром тестування не була вчасно підписана через те, що Амосова без тендеру не може це зробити, як і перерахувати кошти цій «МОЗівській структурі». Таким чином, на думку опального керівника університету, урядовці спричинили штучний конфлікт, поставивши її в умови неможливості виконати свої обов’язки.

Буквально за день до 20-го лютого, на яке було призначене тестування, Катерина Амосова на своїй сторінці у Facebook виклала повідомлення з фотографіями про перерахування благодійних внесків у 108 тисячу гривень на користь університету. Мовляв, в такий спосіб було сплачено Центру тестування при МОЗ для проведення тесту «Крок 1. Стоматологія».

Але наступного дня тестування все одно не відбулося через не приїзд на нього представників з цього самого Центру.

Вичерпавши арсенал протесту, керівництво вузу вдалось до крайніх заходів. За інформацією «Главкома», саме ректор була ініціатор створення страйкового комітету, до якого увійшли голови студентських рад усіх факультетів, усі декани факультетів, проректори і частина студентів. В коментарі «Главкому» один з координаторів страйкому, аспірант університету Василь Гілюк розповів, що головними вимогами новоствореного органу є відмінити нібито незаконний наказ про відсторонення від посади Амосової, а також надати правову оцінку діям очільників МОЗ. «Якщо буде потрібно, то аж до звільнення Уляни Супрун і її заступників. Бо тут є ознаки рейдерського захоплення», - вважає Гілюк.

Студенти в заручниках?

На вихідних у внутрішньому листуванні у Viber групи старостату було розміщено повідомлення про те, що з початку цього тижня, 26 лютого почнеться безстрокова акція протесту, буде зупинено навчання. Та навіть з внутрішнього листування видно, що не усі старости у захваті від такої форми протестів. «Вони там нагорі бісяться, ну і нехай. Потрібно на пари ходити, щоби стати дипломованими», - написав один із старост.

І прихильники і противники страйку у понеділок провели прес-конференції. Перші заявляють про те, що не відступлять до тих пір, допоки їх вимоги не будуть задоволені, а другі кажуть, що опинилися заручниками ситуації, хочуть учитися, а не грати у велику політику. Студентка 6-го курсу Оксана Михайлюк називає акцію, у якій беруть участь і викладачі «псевдострайком», «саботажем навчального процесу». Вона каже, що більшість студентів прийшли до університету, однак не змогли потрапити в середину. Самі студенти дізналися про страйк лише за день до нього, але висловитися з цього приводу жодним чином не могли, бо їх ніхто не питав. «Страйк нині проти чого? Якщо би комісія не виявила би порушень, ректор повернулася би до виконання своїх обов’язків», - резюмує студентка 6-го курсу Марія Копоть, не розуміючи, для чого було зупиняти навчальний процес, навіть якщо частина колективу не погоджується із відстороненням ректора. Представник студентського профкому Ярослав Янковський в коментарі «Главкому» розповів, що студенти не мали вибору, їх просто поставили перед фактом, що занять не буде, а ті, хто все ж прийшов зустріли зачинені корпуси. «Саме у нас на третьому курсі «Лікувальна справа» ніхто агітацію не проводив за страйк, але знайомі з інших курсів кажуть, що їх закликали приєднатися до акції. «Мені здається, що конфлікт між відстороненим ректором і призначеним в.о. ректора має суто політичний характер», - каже Ярослав, дипломатично додаючи, що у ньому «кожен переслідує свої інтереси».

У понеділок виникла і Facebook сторінка «НМУ, я хочу вчитися», на якій розміщений лист-звернення до «всіх небайдужих, хто може допомогти»

«На даний момент студентам Національного медуніверситету повідомляють, що ті, хто приєднається до «страйку» зможуть не відпрацьовувати пропущені заняття, а ось ті, хто не приєднуватися - отримають нб (пропуски) і будуть все відпрацьовувати пізніше. Як це назвати, якщо не шантажем ??? Які лікарі потім виходитимуть з цих «страйкуючих», яким аби не ходити на навчання???», ідеться в заяві.

Між тим у вівторок, або в найближчу середу має відбутися засідання Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, на якому серед інших розглядатиметься й конфлікт між усунутим ректором і МОЗ.

Катерина Амосова, відсторонений ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Є донькою знаменитого хірурга Миколи Амосова. У 2006 році балотувалася у народні депутати від Партії екологічного порятунку «ЕКО+25 %», була першим номером у списку. З 23 лютого 2014 року до останнього часу за наказом Міністерства охорони здоров'я виконувала обов'язки ректора Національного медичного університету імені Богомольця. Одружена з професором Володимиром Мішаловим. Має доньку Анну. Катерина Амосова була науковим керівником дисертації Марини Порошенко

Михайло Глуховський, «Главком»