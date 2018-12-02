Революція Гідності звільнила українське суспільство

Тепер потрібно навчитися будувати і об'єднувати суспільство навколо мобілізаційних проектів розвитку країни

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1 декабря 2013-го.

В этот день революция стала необратимой.

Это была самая массовая демонстрация какую я когда-либо видел, которая произошла без всякой организации и рекламы. Просто объявление о митинге, время, место, никаких агитаторов, рекламы по ТВ, эстрадных звезд, листовок, билл-бордов.

1 декабря 1991-го народ на референдуме высказался в поддержку независимости Украины и спустя 22 года за эту независимость пришлось сражаться против пророссийской власти.

Пять лет назад в этот день стало ясно, что ценой этой революции станет большая кровь.

Атака «Беркута» разделила всех на две партии - тех, кто требовал наказать виновных в побоище, и тех, кто был готов оправдать любое преступление власти.

В этот день стало ясно, что в обществе много тех, кто был готов к схватке, кому уже нечего терять. И что большинство украинцев не будет стоять в стороне.

В этот день я понял, как много тех, кто готов прямо противостоять государству, и как много тех, кто готов сопереживать и поддерживать эту борьбу.

В этот день государство самораспустилось, потому что ради своих политических целей и вопреки праву правящая группировка решила подавить массовый протест общества.

Украина сбросила власть, которая посягнула на свободу и права протестующих, которая посмела разогнать тех, кто решил бороться за европейский выбор.

Прошло пять лет. Украинское общество сбросило режим Януковича, мы выбрали европейский курс, Революция Достоинства победила.

Но Революция освободила общество. И затем благодаря развитию общества государство возродилось, государство стало самостоятельным, государство сумело защитить народ от агрессии России. Но современным государство стать не смогло. Очевидно, провести реформы, изжить феодализм и построить современный профессиональный госаппарат - это задача для следующего политического цикла, для новых выборов.

Все это возможно только в одном случае - если общество сохранит энергию и мотивацию модернизировать государство. Мы научились бороться за свободу, мы осознали ее ценность, мы научили защищать независимость, мы осознали ее ценность. Теперь надо научиться строить и объединять общество вокруг мобилизационных проектов развития страны. Сегодня это главный вызов, который стоит перед народом Украины. Этот эволюционный рывок страна может совершить на выборах. 2019-й год станет определяющим для развития страны на долгое время. Борьба еще не закончена, война еще не закончена, без структурных изменений в государстве революция для общества не будет завершена.