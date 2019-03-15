Схеми в «Укроборонпромі»: Холодницький відкрив справу на Ситника



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Проти Артема Ситника відкрили кримінальну справу

Холодницький зазначив, що НАБУ заховало 87 листів з матеріалів справи про корупцію в «Укроборонпромі»

Заступник генерального прокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявляє, що САП відкрила кримінальне провадження за фактом приховування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником інформації про причетність детективів НАБУ до корупції в оборонній сфері. Про це глава САП сказав в ефірі телеканалу «1+1».

Холодницький зазначив, що НАБУ заховало 87 листів з матеріалів справи про корупцію в «Укроборонпромі», в яких, зокрема, йдеться про отримання хабарів співробітниками бюро. Глава САП впевнений, що особисто Ситник був проінформований про хабарництво його підлеглих.

«Я вважаю, що він знав», - заявив він.

Холодницький заявив, що відкрив кримінальне провадження за даним фактом і передав його для розслідування в Держбюро розслідувань.

«Мною зареєстровано кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень при приховуванні (НАБУ) цих фактів», - повідомив він.

Крім того, Холодницький заявив, що має намір найближчим часом забрати у НАБУ всі кримінальні провадження, пов'язані з оборонною сферою, і передати їх для розслідування іншим правоохоронним органам.

Раніше повідомлялося, що на час проведення службового розслідування в НАБУ усунули двох детективів, згаданих в журналістському розслідуванні про корупцію в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, згідно із заключною частиною розслідування журналістів, про корупцію в оборонці знали в податковій адміністрації, військовій прокуратурі, НАБУ, ГПУ і СБУ. Останні два відомства звинувачення заперечують.

Зокрема, в розслідуванні фігурує заступник голови НАБУ Гізо Углава, який нібито підписував документи, що виключають фірму-прокладку «Оптимумспецдеталь» з переліку фіктивних.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що президент України Петро Порошенко визнав, що військові закупівлі не мають відбуватись на закритих тендерах.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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