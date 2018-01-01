Як і коли розпочалася російсько-українська війна

Хто говорить, що Росія не винна, може також вимагати собі медаль

Мовою оригіналу Кто развязал бойню на Майдане? Кому и зачем понадобилось провоцировать расстрелы? Министерство обороны Российской федерации наградило специальной медалью «За возвращение Крыма» тысячи российских военных, сотни украинских предателей, более 300 журналистов российских СМИ. Для всех непонятливых и не рассуждающих, для

20 лютого 2014-го року - день початку російсько-української війни

Хто говорить, що Росія не винна, може також вимагати собі медаль

Мовою оригіналу

Кто развязал бойню на Майдане? Кому и зачем понадобилось провоцировать расстрелы?

Министерство обороны Российской федерации наградило специальной медалью «За возвращение Крыма» тысячи российских военных, сотни украинских предателей, более 300 журналистов российских СМИ. Для всех непонятливых и не рассуждающих, для всех, кто думает, что майдановцы сами себя перестреляли, сами провоцировали, что нападали на беззащитный «беркут», что это грузины и американцы стреляли, Минобороны РФ специально указало дату начала военной операции по возвращению Крыма: 20 февраля 2014-го года. В этот день в Крыму не было никаких демонстраций, никаких «зеленых человечков», никаких «ополченцев», «казаков», никто и не заикался ни о каких «референдумах», а в Межигорье находился законный на тот момент президент Виктор Янукович - который покинул территорию Украины только 22 февраля.

Однако Российская федерация уже начала военную операцию по захвату Крыма. Операция началась в Киеве, с расстрелов на Майдане, с попытки полного развала и уничтожения украинского государства. И тот, кто говорит, что Россия не виновата, может также потребовать себе вот эту медаль. 20 февраля 2014-го года - день начала российско-украинской войны.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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