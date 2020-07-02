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    У світі

    Ердоган хоче посилити контроль над соцмережами, бо там ображають його рідню

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    Ердоган оголосив про розробку урядом Туреччини законопроєкту, який зобов&rsquo;яже компанії, що володіють соцмережами, створити юридичне представництво в країні - Ердоган хоче посилити контроль над соцмережами, бо там ображають його рідню
    Ердоган оголосив про розробку урядом Туреччини законопроєкту, який зобов’яже компанії, що володіють соцмережами, створити юридичне представництво в країні

    Приводом для обурення президента Туреччини стали нападки на його доньку і зятя у соцмережах після оприлюднення інформації про народження у них четвертої дитини

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до посилення урядового контролю над соціальними мережами. Про це повідомляє Al-Jazeera

    Зазначається, що приводом до обурення Ердогана став інцидент із його донькою Есрою та зятем Берат Албаяком, який водночас є міністром фінансів Туреччини. «У Twitter пара оголосила про народження четвертої дитини, після чого в коментарях дописувачі почали в грубій формі цікавитися її батьківством», - йдеться у повідомленні.

    «На нас і раніше так нападали. І нестача нагляду над цими платформами (соцмережами — ред.) зіграла свою роль у зростанні такого штибу аморальної поведінки. Ці платформи не підходять цій країні. Їх треба заборонити, взяти під контроль», — заявив турецький президент під час відеоконференції з очільниками регіональних осередків владної партії «Справедливість і розвиток» (АКР).

    Ердоган також оголосив про розробку урядом Туреччини законопроєкту, який зобов’яже компанії, що володіють соцмережами, створити юридичне представництво в країні. Це також означатиме, що вони будуть зобов’язані сплачувати турецькому уряду податки й виконувати рішення турецьких судів.

    Як зазначає Al-Jazeera, це не вперше Ердоган та його уряд виступають проти соцмереж.

    Раніше на Twitter та інші подібні платформи накладали тимчасову заборони під час кризових ситуацій, як-от нападу на турецьких солдатів у Сирії в лютому цього року.

    Нагадаємо, в Україні влада також намагається взяти під контроль засоби масової інформації. Верховна Рада збирається прийняти закон «Про медіа»

    Реджеп Таїп Ердоган Верховна Рада податки партії інтернет Twitter соціальні мережі президент уряд влада
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