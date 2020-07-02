Ердоган хоче посилити контроль над соцмережами, бо там ображають його рідню



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Ердоган оголосив про розробку урядом Туреччини законопроєкту, який зобов’яже компанії, що володіють соцмережами, створити юридичне представництво в країні

Приводом для обурення президента Туреччини стали нападки на його доньку і зятя у соцмережах після оприлюднення інформації про народження у них четвертої дитини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до посилення урядового контролю над соціальними мережами. Про це повідомляє Al-Jazeera

Зазначається, що приводом до обурення Ердогана став інцидент із його донькою Есрою та зятем Берат Албаяком, який водночас є міністром фінансів Туреччини. «У Twitter пара оголосила про народження четвертої дитини, після чого в коментарях дописувачі почали в грубій формі цікавитися її батьківством», - йдеться у повідомленні.

«На нас і раніше так нападали. І нестача нагляду над цими платформами (соцмережами — ред.) зіграла свою роль у зростанні такого штибу аморальної поведінки. Ці платформи не підходять цій країні. Їх треба заборонити, взяти під контроль», — заявив турецький президент під час відеоконференції з очільниками регіональних осередків владної партії «Справедливість і розвиток» (АКР).

Ердоган також оголосив про розробку урядом Туреччини законопроєкту, який зобов’яже компанії, що володіють соцмережами, створити юридичне представництво в країні. Це також означатиме, що вони будуть зобов’язані сплачувати турецькому уряду податки й виконувати рішення турецьких судів.

Як зазначає Al-Jazeera, це не вперше Ердоган та його уряд виступають проти соцмереж.

Раніше на Twitter та інші подібні платформи накладали тимчасову заборони під час кризових ситуацій, як-от нападу на турецьких солдатів у Сирії в лютому цього року.

Нагадаємо, в Україні влада також намагається взяти під контроль засоби масової інформації. Верховна Рада збирається прийняти закон «Про медіа»