Звинувачення проти Порошенка – ганебний трагіфарс

Людину, яку звинувачують держзраді, зупинила агресію Росії

Ганебним трагіфарсом вважаю висунуті Зеленським звинувачення проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Людина, завдяки волі та енергії якої була зупинена агресія Росії, звинувачується в державній зраді!

Тільки сценаристи театру блазнів могли спромогтися на таке. Замість того, щоб консолідувати Україну в хвилину смертельної небезпеки – російської агресії – вони сіють розбрат і хаос.

Вічна ганьба капітулянтам.

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