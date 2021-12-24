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    Україна оголосила підозру міністру транспорту Росії

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    Міністром&nbsp;транспорту&nbsp;РФ є&nbsp;Віталій Савельєв - Україна оголосила підозру міністру транспорту Росії
    Міністром транспорту РФ є Віталій Савельєв
    фото: ТАСС

    Російський міністр літав до окупованого Криму

    Офіс генерального прокурора України оголосив підозру міністру транспорту Російської Федерації. Як повідомляє сайт Офісу генпрокурора, його підозрюють в організації незаконних повітряних перевезень до окупованого Криму.

    Чинному міністру транспорту Росії та його заступнику повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст. 332 КК України).

    Зазначимо, що міністром транспорту РФ, згідно з відкритими даними, є Віталій Савельєв.

    За даними слідства, підозрювані на керівних постах «Аерофлоту» організували схему, за якою з квітня 2014 по листопад 2020 на окупований півострів та з нього було здійснено понад 34 тисячі рейсів.

    «Таким чином, було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб», – йдеться в повідомленні

    Рейси відбувалися в порушення міжнародного права і повітряного права України.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вже заарештувала 249 російських літаків за польоти до окупованого Криму. За даними слідства, на сьогодні 37 російських авіакомпаній літають до Криму. Накладення арешту і проведення подальших слідчих дій дозволить обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі в європейські країни.

    Також нагадаємо, що прикордонники видворили російську акторку, яка літала в окупований Крим.

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    Теги: Крим Росія окупанти міністр Офіс Генерального прокурора літак Україна окуповані території
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    Україна оголосила підозру міністру транспорту Росії