Зеленський з'явиться у «Вечірньому Кварталі». Стали відомі цікаві деталі

Кравець: «Він просто трохи підіграв нам в номері, про який навіть не знав»

Президент Володимир Зеленський долучився до зйомок нового випуску «Вечірнього кварталу», але сам про це не знав. Про це розповіла актриса Олена Кравець в програмі «Твій день».

«Ні, він не брав участі. Він просто трохи підіграв нам в номері, про який він навіть не знав. Тобто так був побудований номер, що він просто робив те, що йому говорять», – заінтригувала Кравець.

За словами Кравець, з боку Зеленського це була просто імпровізація. Також учасниця шоу зазначила, що всім акторам було приємно бачити президента, але без жартів на зйомках не обійшлося. «Він сміявся», – сказала вона.

Кравецьт акож зазначила, до новорічного «Кварталу» також завітали Ілля Лагутенко та гурт «Мумій Тролль». Окрім того, у новорічному випуску будуть музичні сюрпризи від Mozgi, «Антитіла», Dorofeeva, Олі Полякової, Олега Винника, Monatik, Тіни Кароль, Софії Ротару та Івана Дорна. Також до номерів приєднається запрошений актор, народний артист України Станіслав Боклан.

Також актриса в ефірі розповіла, що вона святкуватиме новий рік 2022 року не в особистій компанії Володимира Зеленського.

Але з посмішкою додала: «разом з президентом, у всякому разі», натякнувши, що буде дивитися виступ ексколеги по телевізору.

Нещодавно Зеленський сходив на концерт «Вечірнього кварталу», де посміявся із жартів про себе.

Нагадаємо, актор «95-го Кварталу» розказав, як тяжко працювати без Зеленського.

До слова, президент Володимир Зеленський відмежувався від компанії «Студія квартал 95» і заявив, що не отримує дивідентів від показу серіалів компанії у Росії.

Нагадаємо, попри обіцянки президента Володимира Зеленського не призначати на держпосади «армійських друзів і кумів», за 2.5 роки його президентства високі посади отримало близько трьох десятків людей, пов’язаних або з родиною самого Зеленського, або ж зі студією «Квартал 95».