Влада мильних бульбашок

Володимир Зеленський

Виборцям продається мильна бульбашка. Кандидат Му-му, який не вміє й не бажає розмовляти з плебсом, пан Інкогніто – миттєве коло на воді від кинутого камінця

Сьогодні в столичному парку Шевченка побачив, як якийсь чолов’яга за допомогою двох палиць запускав гігантські мильні бульбашки.

Звиваючись, як повітряні змії, бульбашки вигравали на сонці всіма барвами райдуги – а за ними бігли щасливі діти, намагаючись доторками руки знищити ці дивовижні конструкції, складені з порожнечі і тонкої сяючої оболонки.

Подумав: ось метафора виборчої кампанії Зеленського. Показати дітям (українському народові) щось веселе, химерне, порожнє, райдужне, за яким хочеться безтурботно бігти й реготати – аж поки не спіткаєш цю слизьку істоту й вона лусне в твоїх руках, залишивши мокру пляму на асфальті.

Хай би мокру, аби не криваву.

Зеленський та його радники (маю на увазі не нудного, позбавленого фантазії Разумкова, а більш фахово підготовлених панів) провадять над українським народом небачений досі експеримент, який – якщо вдасться – увійде до всіх підручників колективної психопатології.

Виборцям продається мильна бульбашка. Кандидат Му-му, який не вміє й не бажає розмовляти з плебсом, пан Інкогніто – миттєве коло на воді від кинутого камінця: кожен має право розшифрувати ці знаки як йому заманеться. Від зловісних, у стилі НКВД плакатів «Прийшла весна, будемо саджати» - до пацансько-нахабного вульгарного стьобу у вигляді ультиматумів діючому Президенту – ось діапазон творчих прийомів того, хто претендує на владу в європейській державі, в якій ллється кров її воїнів.

Це – людина – примара, людина тінь на екрані, людина, яка набрала понад 5 млн. голосів у першому турі, НЕ СКАЗАВШИ НІЧОГО ПО СУТІ ПРОБЛЕМ, ЩО ТЕРЗАЮТЬ КРАЇНУ.

Зеленський поставив лише димову завісу на місці, де триває смертельний бій. Це дуже небезпечна гра навіть для досвідченого комедіанта. Бо йдеться не про водевільні сцени, не про грубі жарти про хохлів-йолопів – сержантів ДАІ. А про суворе життя й трагічні смерті. І хоч би як заходилися сміхом кремлівські сценаристи, насміхаючись з хохлів, малоросів, укрів, жидобандерівців, нациків і т.д. які мають щастя обрати пана

Інкогніто, варто застерегти ініціаторів й виконавців цього експерименту-перформансу в країні, де йде війна, де повно зброї й тих, хто здатен захищати Україну до кінця.

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