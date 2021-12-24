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    У Росії сигнал тривоги подав другий за день літак

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    Літак поки не змінював курс і висоту - У Росії сигнал тривоги подав другий за день літак
    Літак поки не змінював курс і висоту
    фото: Аерофлот

    Пасажирський літак Краснодар – Санкт-Петербург подав сигнал тривоги в польоті

    Іще один пасажирський літак у РФ подав сигнал тривоги сьогодні. Мова йде про літак рейсу Краснодар – Санкт-Петербург, пишуть російські ЗМІ.

    Пасажирський Airbus A319 подав сигнал тривоги в небі над Тверською областю», – повідомляють росіяни.

    Літак не змінював курс і висоту. До пункту призначення йому залишилося летіти трохи більше пів години. Це другий за сьогодні пасажирський літак в РФ, який подав сигнал тривоги.

    Раніше пасажирський літак Саратов – Москва подав сигнал тривоги. Пасажирський Boeing 737, який подав сигнал тривоги, сів у Домодєдово. Причина подачі сигналу з'ясовується. Відомо, що борт подав аварійний сигнал, коли летів над Рязанською областю, і почав аварійне зниження.

    У саратівському аеропорту «Гагарін», з якого вилетів літак, сказали, що не можуть коментувати інформацію, оскільки вона перебуває поза компетенцією аеропорту.

    До слова, сьогодні стало відомо, що Україна оголосила підозру міністру транспорту Росії. Його підозрюють в організації незаконних повітряних перевезень до окупованого Криму.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вже заарештувала 249 російських літаків за польоти до окупованого Криму. За даними слідства, на сьогодні 37 російських авіакомпаній літають до Криму. Накладення арешту і проведення подальших слідчих дій дозволить обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі в європейські країни.

    Теги: Росія літак авіаперевезення аварія
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    У Росії сигнал тривоги подав другий за день літак