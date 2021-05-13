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    «Мені подобалося їх принижувати». Казанський терорист розповів, як мучив своїх батьків і брата

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    Ільназ Галявієв&nbsp;повністю визнав провину в суді.&nbsp;Йому&nbsp;загрожує&nbsp;довічне ув'язнення - «Мені подобалося їх принижувати». Казанський терорист розповів, як мучив своїх батьків і брата
    Ільназ Галявієв повністю визнав провину в суді. Йому загрожує довічне ув'язнення
    Фото з відкритих джерел

    Галявієв шумів у квартирі вдень та вночі, голосно слухав рок-музику і сильно гримав дверима

    У мережі з’явилися фрагменти допиту Ільназ Галявієва, який влаштував криваву бійню в казанської школі № 175. Телеграм-канал LifeShot оприлюднив кілька стенограм його допиту.

    Ось витяг із допиту Галявієва, де він розповів про взаємостосунки в родині: «За вищевказаною адресою проживаю один, у двокімнатній квартирі. Кому належить квартира, я не знаю. У цій квартирі проживаю один з 1 квітня 2021 року до нині. До цього зі мною там проживали мама, дату народження її не пам’ятаю, але їй 54 роки, працює в банку старшим касиром, а батько, рік народження не пам’ятаю, але йому 56 років, працює на сміттєвозі. Брат – учень, який факультет і курс, не пам’ятаю, адже не цікавився. Проживали ми вчотирьох. Переїхали вони 1 квітня 2021 року втрьох від мене, точніше – з’їхали від мене з квартири на іншу свою квартиру…».

    Галявієв зізнався, що переїзд родини був пов’язаний із тим, що вони були незадоволені поведінкою хлопця. Зокрема Галявієв шумів у квартирі вдень та вночі, голосно слухав рок-музику і сильно гримав дверима.

    «Я робив усе це спеціально і свідомо, так як мені подобалося їх принижувати. Я бачив, як їм це не подобається, і отримував від цього задоволення. Перед від’їздом батьки сказали мені, що їдуть від мене назавжди й залишають мене одного у квартирі. Я не був проти. З того моменту я проживав у квартирі один. Іноді до мене у квартиру приходили батьки і приносили мені їжу, потім знову йшли», – розповів «казанський терорист».

    Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули дев’ять осіб, ще два десятки людей отримали поранення.

    Також повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

    Кількість госпіталізованих після стрілянини в школі в Казані зросла до 23 осіб.

    Ільназ Галявієв повністю визнав провину в суді. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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    Теги: Росія школа тероризм батьки квартира стрілянина
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