Спеціальна церковна операція Росії

Держава офіційно визнає, що МП в Україні – це МП

Дружні митрополиту Онуфрію ієрархи з інших Помісних Церков визнають, що Онуфрій очолює частину МП в Україні.

Всі російські діячі дружно прагнуть захистити «Російську Церкву на Україні» від «гонінь».

Дві третини, якщо не три чверті єпископату МП в Україні продовжують поминати моспатріарха Гундяєва, як свого «вєлікаґо ґаспадіна і атца нашеґо», а решта просто тихцем залишаються в його підлеглості.

На публіку очільники МПвУ заявляють про «собор у Феофанії» та «незалежність від Москви». Але поміж «своїх» запевняють, що «твердо стоять в канонічній істині та не пішли розкол» = не відмовилися від МП.

В храмах висять ікони-символи імперського москвославія. Служби церковнословʼянською мовою в московському прочитанні. Пісні про «матушку-Русь», яка «просипаєцца».

Цей ряд можна продовжувати десятками інших доказів.

І при цьому всьому практично усім своїм колективом МП в Україні продовжує переконувати, що суспільству це лише «здається», що МП – це МП.

Не вірте своїм очам, своїм вухам, своєму розуму – вірте громадянам РФ з українськими церковними титулами. Раз вони кажуть, що вони не МП, то це ж і є правда.

Так виглядає спеціальна церковна операція, яку Кремль запустив у дію проти України задовго до військової.

Але коли знати правду – ці чари розвіюються. Бо сказано: «І пізнаєте істину, і істина визволить вас.» (Ін. 8:32)

Може після висновку ДЕСС нарешті ще в когось в МПвУ прокинеться від сплячки совість, і вони визнають очевидні всім реалії та почнуть щось справді, а не декларативно робити, щоб змінити їх? Чи на сухій смоковниці дарма шукати плоди?