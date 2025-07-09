Головна Думки вголос Митрополит Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Спеціальна церковна операція Росії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Держава офіційно визнає, що МП в Україні – це МП

Дружні митрополиту Онуфрію ієрархи з інших Помісних Церков визнають, що Онуфрій очолює частину МП в Україні.

Всі російські діячі дружно прагнуть захистити «Російську Церкву на Україні» від «гонінь».

Дві третини, якщо не три чверті єпископату МП в Україні продовжують поминати моспатріарха Гундяєва, як свого «вєлікаґо ґаспадіна і атца нашеґо», а решта просто тихцем залишаються в його підлеглості.

На публіку очільники МПвУ заявляють про «собор у Феофанії» та «незалежність від Москви». Але поміж «своїх» запевняють, що «твердо стоять в канонічній істині та не пішли розкол» = не відмовилися від МП.

В храмах висять ікони-символи імперського москвославія. Служби церковнословʼянською мовою в московському прочитанні. Пісні про «матушку-Русь», яка «просипаєцца».

Цей ряд можна продовжувати десятками інших доказів.

І при цьому всьому практично усім своїм колективом МП в Україні продовжує переконувати, що суспільству це лише «здається», що МП – це МП.

Не вірте своїм очам, своїм вухам, своєму розуму – вірте громадянам РФ з українськими церковними титулами. Раз вони кажуть, що вони не МП, то це ж і є правда.

Так виглядає спеціальна церковна операція, яку Кремль запустив у дію проти України задовго до військової.

Але коли знати правду – ці чари розвіюються. Бо сказано: «І пізнаєте істину, і істина визволить вас.» (Ін. 8:32)

Може після висновку ДЕСС нарешті ще в когось в МПвУ прокинеться від сплячки совість, і вони визнають очевидні всім реалії та почнуть щось справді, а не декларативно робити, щоб змінити їх? Чи на сухій смоковниці дарма шукати плоди?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій релігія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Також знищено 1 311 танків противника
Генштаб назвав кількість ліквідованих окупантів з початку року
4 липня, 21:42
Сили оборони України за місяць уразили 111 російських танків
РФ за червень втратила в Україні понад 32 тис. солдатів
1 липня, 12:53
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні
Втрати ворога станом на 30 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 червня, 07:13
На полях Саміту НАТО у Гаазі 24 червня Київський Безпековий Форум проведе зустріч з іноземними політиками, дипломатами та експертами
Саміт НАТО. Європу будуть готувати до самостійної оборони?
24 червня, 13:03
Глава МЗС Аббас Аракчі мав передати Путіну листа від верховного лідера Ірану
Візит іранського міністра до Росії. Reuters розкрив задум Тегерану
23 червня, 14:04
Волонтери в Ізраїлі можуть роздавати продукти харчування, але ніколи не збиратимуть на дрони для своєї армії
Журналіст пояснив, чим відрізняються волонтери в Ізраїлі та Україні
22 червня, 15:05
27-річний Бабічук був майстром спорту Росії з греко-римської боротьби
Російська федерація боротьби вшанувала ліквідованого FPV-дроном окупанта
18 червня, 14:12
На заклик МЗС до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 іноземних дипломатичних місій
Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по житловому будинку в Києві
17 червня, 17:42
У приміщенні почалася пожежа, яку намагалися ліквідувати кілька годин
У Шевченківському районі столиці пошкоджено колишнє посольство однієї з країн ЄС (фото, відео)
10 червня, 07:41

Митрополит Євстратій (Зоря)

Спеціальна церковна операція Росії
Спеціальна церковна операція Росії
Лев. Про що свідчить ім'я, яке обрав новий Папа Римський
Лев. Про що свідчить ім'я, яке обрав новий Папа Римський
Чому з Мазепи не треба знімати анафему, або Тест для Усика та Онуфрія
Чому з Мазепи не треба знімати анафему, або Тест для Усика та Онуфрія
Хресна хода на Почаїв. Чому це вкрай дивно для України
Хресна хода на Почаїв. Чому це вкрай дивно для України
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
65K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
30K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
25K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua