Про балаганщика з Сум, або Як чекісти знову грають у свою улюблену гру – «легендований центр»

Що це таке – «легендований центр»?

Будь-яке середовище, визначене як вороже для Кремля, завжди було і є обʼєктом підвищеної уваги чекістів та пріоритетним напрямком протидії. Вони будь-що намагалися проникнути в це середовище, щоби впливати на нього зсередини, підривати та руйнувати.

Одним з методів такого проникнення є створення «легендованого центру» – структури, яка імітує приналежність до ворожого для Кремля середовища, але діє виключно з метою руйнування справжніх опонентів Кремля.

Саме таким «легендованим центром» є балаган навколо пана Кобзаря з Сум. Використовуючи назву «УПЦ Київський Патріархат», яка закріплена юридично за ПЦУ, бо лише ПЦУ є єдиним юридично визначеним спадкоємцем УПЦ КП та УАПЦ, цей пересувний балаганчик дає привід всій машині російської пропаганди виставляти ідею православного українського патріархату на посміховисько.

Не дивно, що масовим піаром сумського пересувного балаганчика потужно займаються всі епмешні ресурси та боти.

Першоджерелом та «крьосним атцом» балаганчика є громадянин Московії Шибаєв, колишній ієрарх УПЦ КП в Білогороді, позбавлений сану за розкольницьку антицерковну діяльність.

Дорогі читачі! Чи здатні ви повірити в те, що громадянин РФ Шибаєв, який в Білгороді (!) зараз (!) вільно очолює структуру, яка носить імʼя української – не перебуває під патронатом ФСБ? І ось саме ця людина наполегливо вимагала негайно (!) оголосити сумського балаганщика «новим патріархом». Не зважати ні на традиції, ні на ті документи та правила, які він нібито має виконувати. І він це зробив, повідомивши з Білгорода: «укрАінци – вот ваш новий патріарх!»

Бо ФСБ поставило завдання: потрібна гучна заява, яку ми потім всіма своїми силами і каналами будемо піарити! Шибаєв завдання виконав. Якби він був не в РФ – то можливо і себе оголосив би «новим лідером». А так – знайшов найбільш придатного виконати роль маріонетки ФСБ.

Адже Кобзар – колишній піп МП. З близького оточення Іонафана Єлєцкіх, коли той правив у Сумах. А як Іонафана свої ж вигнали – сховався в УПЦ КП.

Іоанафан – це той владика з МП, кого на прохання Гундяєва обміняли на українських полонених. Зараз сидить у Москві. Там же сидить зрадник Деркач – давній чекістський куратор українського церковного напрямку. Колишній депутат Верховної Ради (та-дам!) – від Сумщини.

Чи лише одна ця концентрація чекістів та їхніх друзів навколо сумського балаганщика Кобзаря не достатня, аби зрозуміти, про що йдеться, шановні читачі?

До речі, єдина «керівна посада», яку Кобзар справді юридично обіймає – посада очільника громадської спілки «Сумський єпархіальний координаційний центр православних громад». Зареєстрованої 19 березня 2026 року.

І якби українські журналісти, які масово кинулися поширювати ті інформаційні бліни, що їм накидали з ефесбешної лопати, справді комплексно поцікавилися питанням, про яке пишуть, то знайшли б всю цю інформацію. А не копіювали один у одного тексти про «нового патріарха».

Ну і як вишенька на торт: найперше, що зробив Кобзар в якості «лідера» – кинувся вітати очільника МП в Сумах Євлогія Гутченка з днем народження (фото 1, адресат, до речі, сердечно подякував – дивіться його відповідь внизу).

І був настільки цим зайнятий, що за три дні так і не зміг прийти до труни з тілом справжнього Патріарха. Хоча ніхто нікому з бажаючих не перешкоджав це зробити і всі, хто хотів – прийшли і вшанували.

P.S. У Московії окрім офіційного патріарха Гундяєва є ще один – для старообрядців, Алєксандр (фото 2). Є і «папа Петро 3» – сидить у іспанській Пальмарі та вдає з себе главу католиків (фото 3). Мабуть надивившись на них та подібних, ФСБ вирішило українцям підкинути з лопати «патріарха».

Нехай краще його собі забирають. В Білгород, до Шибаєва і його друзів чекістів.