Головна Думки вголос Митрополит Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Митрополит Онуфрій Березовський, визначатися слід було у 2014 та 2022

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

«Україна наша радянська»

І за формою, і за сутністю звернення єпископату МП в Україні до Президента з проханням «повернути громадянство» м. Онуфрію Березовському – нагадує риторику церковних документів радянської доби. Замість того, щоби зробити чіткі юридично важливі кроки – перелічується «процент жирів у маслі».

Митрополит Онуфрій чудово знав, що є громадянином РФ. Бо заповнював понад 20 років тому відповідні форми для отримання паспорту.

Митрополит Онуфрій у своїй публічній заяві після оприлюднення факту наявності у нього громадянства РФ фактично визнав це, але зазначив, що він «вважає себе» лише громадянином України. Але в юридичній площині немає значення, хто себе ким вважає – значення мають дії та документи.

Але ані у 2014 році, коли розпочалася агресія РФ проти України, а м. Онуфрій очолив МПвУ – він від громадянства РФ не відмовився. Не відмовився і у 2022 році. І після оприлюднення факту наявності такого громадянства – не відмовився.

Прихильники МП постійно намагаються доводити, що м. Онуфрій – особливо духовний старець. То може, якщо не хоче він виконувати Конституцію і закони України, які прямо забороняють мати громадянину України ще і російське громадянство (примусове присвоєння громадянства на окупованих територіях є незаконним і тому недійсним) – то послухає слова Євангелія (Мф. 6:24): «Ніхто не може двом господарям служити: бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти; або одного триматиметься, а другим знехтує».

Не можете Ви, владико, як громадянин Березовський, служити і Україні, і Росії. Ви обрали Росію, а Україною – знехтували.

І ніякими відкритими листами і казуїстичними заявами цього не змінити. Змінити можуть лише реальні дії. Яких Україна за цей час так і не дочекалася.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Митрополит Онуфрій громадянство Московська церква в Україні релігія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони України збивають ворожі ударні дрони з китайськими компонентами
З чого складається російський дрон «Гербера». Шокуючі докази того, як Китай убиває українців
Вчора, 15:46
У ніч проти 24 червня російські терористи обстріляли Сумщину
ДСНС показала наслідки атаки на Сумщині: зруйновані будинки та пожежі
24 червня, 06:57
Сирський: Ми знаємо про плани РФ, про ті задачі, які в них поставлені для нарощення кількості дронів
Україна наздоганяє РФ у розробці дронів – Сирський
22 червня, 11:30
Український військовополонений після обміну 12 червня 2025
Мститися чи пробачити: що кажуть українці, які пройшли полон
16 червня, 20:00
Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки
Мінкульт назвав кількість жертв серед митців та медійників за час повномасштабної війни
16 червня, 12:59
Чи передавав Ізраїль Україні систему Patriot? Зеленський розставив всі крапки на «і»
Чи передавав Ізраїль Україні систему Patriot? Зеленський розставив всі крапки на «і»
14 червня, 13:30
Зростання світових цін на нафту, спричинене ізраїльськими ударами по Ірану, може значно збільшити доходи Росії від продажу нафти
ISW прогнозує зміцнення здатності Росії воювати
14 червня, 10:14
Зеленський звернувся до партнерів: Я прошу вас підтримати серйозне посилення санкцій проти РФ
Зеленський пояснив, як схилити Росію до миру
12 червня, 13:55
Воювати проти України Іванов пішов добровольцем у грудні 2024 року
Російський майстер силового екстриму лишився без ніг після участі у війні проти України
10 червня, 23:14

Митрополит Євстратій (Зоря)

Митрополит Онуфрій Березовський, визначатися слід було у 2014 та 2022
Митрополит Онуфрій Березовський, визначатися слід було у 2014 та 2022
Спеціальна церковна операція Росії
Спеціальна церковна операція Росії
Лев. Про що свідчить ім'я, яке обрав новий Папа Римський
Лев. Про що свідчить ім'я, яке обрав новий Папа Римський
Чому з Мазепи не треба знімати анафему, або Тест для Усика та Онуфрія
Чому з Мазепи не треба знімати анафему, або Тест для Усика та Онуфрія
Хресна хода на Почаїв. Чому це вкрай дивно для України
Хресна хода на Почаїв. Чому це вкрай дивно для України
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8318
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд
5767
У Києві та області прогриміли вибухи
4957
Режим Путіна починає розвалюватися: військовий експерт знайшов підтвердження

Новини

На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Сьогодні, 11:12
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua