Цікаві деталі служіння у Тбілісі

В неділю, 17 травня 2026 року, відбулася перша після інтронізації Божественна літургія, яку очолив у кафедральному соборі Тбілісі Католікос-патріарх Шіо (Симеон) ІІІ. Фактично вона стала продовженням інтронізації, адже саме на неї зібралися делегації Помісних церков, з якими грузинський патріархат має офіційне спілкування.

Відомо, що порядок, в якому ієрархи різних Церков під час спільної служби стоять на молитві, відображає порядок Диптиху відповідної Церкви. Тому цікаво відзначити, що представник Вселенського патріарха митрополит Нікіта (фото 1, №2) був поставлений вище за чесько-словацького Митрополита Ростислава, хоча він і предстоятель (фото 1, №3). Далі стояли представники давніх патріархатів Олександрійського (фото 1, №4), Антіохійського (фото 1, №5) та Єрусалимського (фото 1, №6).

Початок Літургії фото 1

А от представник патріархату Росії (фото 2) стояв у вівтарі та не служив. Бо моспатріархат у 2018 році розірвав відносини зі Вселенським патріархатом, і відтоді москвославні ієрархи не служать там, де служать патріарх Варфоломій і його представники.

Фактично МП поставила перед грузинським патріархатом вибір – служитимуть російські ієрархи чи представник Вселенського патріарха? Католікос обрав НЕ Москву.

В цей же час ієрарх МП не служить, а стоїть у вівтарі фото 2

А от митрополит Сергій Генсицький (фото 3), ієрарх МП в Тернополі від митрополита Онуфрія – обрав Москву. Тому і не служив так само, як і російський архієрей.

Це в Україні УПЦ МП розповідає про свою незалежність від Москви. Але поза межами нашої держави ця структура всюди діє виключно так, як накреслили з її центру.

Тож попри намагання подати в про-емпешних джерелах візит Сергія як якусь «особливу форму визнання», реальність свідчить про інше. До речі, свідки короткої розмови Сергія з патріархом Варфоломієм на похованні патріарха Ілії були здивовані, що він чітко представив себе, як митрополита під омофором «патріарха Кирила». Саме так – Кирила.

Привітальні слова після Літургії (1-6 Католікос та представники Патріархатів Вселенського, Олександрійського, Антіохійського, Єрусалимського та Московського, ззаду - митр. Сергій) фото 3

Звісно, чекати від нового Католікоса різких дій, які би викликали відкритий розрив з Москвою зараз – нема підстав. Але вже перше його служіння показало – маріонеткою в російських руках він точно не має наміру бути.

На відміну від таких, як м. Сергій, який вірність завітам Гундяєва поставив вище за єднання з Христом і Його Святими Церквами у соборній Євхаристії.