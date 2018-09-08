Про призначення Варфоломієм Екзархів до Києва в рамках підготовки до надання автокефалії

Призначення Вселенським Патріархом своїх Екзархів у Києві обумовлене необхідністю проводити активну роботу з підготовки надання автокефалії Православній Церкві в Україні

У Київському Патріархаті вітають це рішення Вселенського Патріархату та очікують на плідну співпрацю з Екзархами

7 вересня 2018 р. Генеральний секретар Священного Синоду Вселенського Патріархату поширив повідомлення про призначення Вселенським Патріархатом Його Преосвященства Архиєпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів та Його Преосвященства Єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади, які обидва служать українським православним вірним у своїх відповідних країнах у Вселенському Патріархаті, - як своїх Екзархів у Києві в рамках підготовки до надання автокефалії Православній Церкві в Україні.

У Київському Патріархаті вітають це рішення Вселенського Патріархату та очікують на плідну співпрацю з Екзархами Преосвященними Архієпископом Даниїлом та Єпископом Іларіоном у підготовці до надання автокефалії Православній Церкві в Україні, як це було раніше обумовлено.

Преосвященні владики у 2015 р. вже виконували обов‘язок особистих представників Вселенського Патріарха під час переговорів щодо об‘єднання Православних Церков в Україні. Також владики неодноразово були делеговані Вселенським Патріархом для представлення Константинопольської Матері Церкви на урочистих заходах в Україні, востаннє - у липні цього року під час святкування 1030-ліття Хрещення Руси-України.

Призначення Вселенським Патріархом своїх Екзархів у Києві обумовлене необхідністю проводити активну роботу з підготовки надання автокефалії Православній Церкві в Україні, проведення відповідних зустрічей та консультацій. Звання чи титул Екзарха у даному випадку означає особисте уповноваження Вселенського Патріарха представляти його особу і Церкву при виконанні конкретного завдання - підготовки до надання автокефалії. Для світської аудиторії функції Екзарха в даному випадку можуть бути порівняні з функціями Надзвичайного і Повноважного Посла.

Такий, особистий Екзархат, слід відрізняти від іншої - територіальної, форми Екзархату, який у ХХ столітті існував в Україні в Російській Православній Церкві. Для уникнення непорозумінь слід пояснити, що призначення Екзархів не означає утворення нової церковної юрисдикції у формі Екзархату.

Прес-центр Київської Патріархії

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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