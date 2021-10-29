СБУ викрила «ділка», який хотів «купити» нардепа

Попався керівник компанії, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України

Служба безпеки України запобігла спробі підкупу народного депутата. Так званий «лобіст» шоу-бізнесу пропонував народному обранцю $100 тис. щороку за внесення правки та відтермінування законопроєкту. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За словами джерела видання «РБК-Україна» в правоохоронних органах, хабар пропонували нардепу від «Слуги народу» Олександру Санченку.

Як встановила СБУ, хабар пропонував керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України. Ця організація, як кажуть в СБУ, збирає гроші з усіх закладів, де грає музика.

«Передбачалося, що організація передає більшу частину коштів виконавцям – оскільки вони мають авторські права на музику. Втім, користуючись монополією на ринку, зловмисник створив декілька «компаній-прокладок». Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від «фінальної компанії-прокладки», що зменшувало прибуток музикантів у декілька разів», – розповіли в СБУ.

Шляхом підкупу зловмисник хотів внести правку до законопроєкту №5572, який фактично ліквідовує вказану організацію, та відтермінувати його ухвалення. Він запропонував одному з ініціаторів законопроєкту щорічний хабар у розмірі $100 тис.

«100 тисяч доларів для «першого внеску» зловмисник вирішив виділити з підконтрольних «фірм-прокладок». Сьогодні, під час спроби підкупу народного депутата України через його помічника, зловмисника було затримано», – зазначили в службі.

Наразі затриманому керівнику організації готується повідомлення про підозру.

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