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    СБУ викрила «ділка», який хотів «купити» нардепа

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    Організація нібито збирає гроші з усіх закладів, де грає музика - СБУ викрила «ділка», який хотів «купити» нардепа
    Організація нібито збирає гроші з усіх закладів, де грає музика
    Фото: СБУ

    Попався керівник компанії, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України

    Служба безпеки України запобігла спробі підкупу народного депутата. Так званий «лобіст» шоу-бізнесу пропонував народному обранцю $100 тис. щороку за внесення правки та відтермінування законопроєкту. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За словами джерела видання «РБК-Україна» в правоохоронних органах, хабар пропонували нардепу від «Слуги народу» Олександру Санченку.

    Як встановила СБУ, хабар пропонував керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України. Ця організація, як кажуть в СБУ, збирає гроші з усіх закладів, де грає музика.

    «Передбачалося, що організація передає більшу частину коштів виконавцям – оскільки вони мають авторські права на музику. Втім, користуючись монополією на ринку, зловмисник створив декілька «компаній-прокладок». Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від «фінальної компанії-прокладки», що зменшувало прибуток музикантів у декілька разів», – розповіли в СБУ.

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    Фото: СБУ
    Фото: СБУ
    Фото: СБУ
    Фото: СБУ

    Шляхом підкупу зловмисник хотів внести правку до законопроєкту №5572, який фактично ліквідовує вказану організацію, та відтермінувати його ухвалення. Він запропонував одному з ініціаторів законопроєкту щорічний хабар у розмірі $100 тис.

    «100 тисяч доларів для «першого внеску» зловмисник вирішив виділити з підконтрольних «фірм-прокладок». Сьогодні, під час спроби підкупу народного депутата України через його помічника, зловмисника було затримано», – зазначили в службі.

    Наразі затриманому керівнику організації готується повідомлення про підозру.

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    Теги: СБУ хабар музика
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    СБУ викрила «ділка», який хотів «купити» нардепа