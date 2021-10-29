Справа про хабар. Скандальний член Комісії з азартних ігор відвоював свою посаду

Правоохоронці виявили у Гетьмана службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта

Правоохоронці виявили у Гетьмана службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта

У суді прокурор заявила про виняткову складність кримінального провадження та низку ризиків

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан відмовилася відсторонювати Євгена Гетьмана від посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який підозрюється в отриманні $90 тис. хабара. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 20 жовтня.

Антикорупційна прокуратура подала клопотання, в якому зазначила, що наразі продовжують існувати підстави для відсторонення підозрюваного від посади члена «азартної» комісії. Зокрема, завдяки своєму службовому становищу, на думку слідства, Гетьман може схилити інших членів та працівників апарату комісії до знищення чи підробки речей і документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Окремо, як вважає прокуратура, підозрюваний може безпосередньо чи опосередковано впливати, як на вже встановлених свідків у провадженні, так і на осіб, які ще не допитані як свідки, у тому числі на працівників апарату «азартної» комісії.

У суді прокурор Панченко також посилалася на виняткову складність кримінального провадження та нагадала, що раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відсторонила Євгена Гетьмана від посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей – до 21 жовтня.

Проти відсторонення від посади Гетьмана виступили його троє захисників. Вони вважали, що перебування їхнього клієнта на займаній посаді жодним чином не може вплинути на хід досудового розслідування. До того ж, як заявили адвокати, сторона обвинувачення провела ряд слідчих дій, під час яких допитані особи, вилучені документи за місцем роботи та проживання підозрюваного. Натомість відсторонення Євгена Гетьмана від посади призведе до порушення права на працю та спричинить негативні матеріальні наслідки для його родини.

Разом з тим, Вищий антикорупційний суд наголосив, що прокурор не довела, що у приміщенні Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей можуть знаходитися матеріали, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні і які може спотворити або переховувати підозрюваний.

Крім того, слідчий суддя зауважила, що наприкінці серпня до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено ряд обов`язків, серед яких він повинен утриматися від спілкування зі свідками та з особами, які можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні.

«Доводи прокурора є недостатніми та належним чином не обґрунтованими для прийняття рішення для продовження застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади, тому клопотання прокурора не підлягає задоволенню», – сказано в ухвалі антикорупційного суду.

Нагадаємо, що Євген Гетьман підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального Кодексу України). 20 серпня детективи НАБУ викрили його при одержанні неправомірної вигоди за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу в розмірі $90 тис.

За версія слідства, Гетьман вимагав та отримав неправомірну вигоду від нібито представника приватного підприємця за прийняття Комісією рішення в його інтересах. Ішлося про визнання двох готелів у Чернігові та Запоріжжі такими, які можуть організовувати та проводити азартні ігри.

Крім цього, у Гетьмана виявили службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта, а також користується автомобілем Skoda Octavia, який належить СБУ.

Окремо у матеріалах справи фігурують слова обвинуваченого, який вихвалявся, що повністю контролює голову Комісії Івана Рудого, і саме з цією метою сприяв у видачі йому нагородної зброї від Служби безпеки України.

Також, за даними досудового розслідування, підозрюваний член комісії заявляв, що контролює апарат свого відомства та налагодив взаємодію та досяг домовленостей із іншими членами про ухвалення рішень буцімто на комерційній основі. Озвучувалася сума $1 тис. кожному члену комісії за підтримку необхідних питань.