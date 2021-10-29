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    СБУ затримала антиукраїнське угруповання, що закликало до захоплення влади

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    Правоохоронці провели&nbsp;слідчі дії за місцями проживання організаторів групи - СБУ затримала антиукраїнське угруповання, що закликало до захоплення влади
    Правоохоронці провели слідчі дії за місцями проживання організаторів групи
    Фото: СБУ

    Зловмисники займалися розхитуванням обстановки в Києві та області

    Служба безпеки України нейтралізувала антиукраїнську діяльність «активістів» у Київській області. Члени угруповання проводили мітинги та закликали до захоплення державної влади в Україні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Для маскування протиправної діяльності зловмисники позиціонували себе як активісти громадського руху. Під прикриттям участі у масових заходах вони поширювали злочинні заклики та провокували заворушення.

    Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Зловмисники займалися розхитуванням обстановки в регіоні через розповсюдження закликів до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

    Свої «гасла» поширювали серед учасників масових зібрань та інших громадських заходів на території столиці, у тому числі поблизу органів державної влади.

    Під час слідчих дій за місцями проживання організаторів групи правоохоронці виявили засоби зв’язку, які зловмисники використовували для координації протиправної діяльності.

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    СБУ затримала антиукраїнське угруповання, що закликало до захоплення влади
    СБУ затримала антиукраїнське угруповання, що закликало до захоплення влади
    СБУ затримала антиукраїнське угруповання, що закликало до захоплення влади
    СБУ затримала антиукраїнське угруповання, що закликало до захоплення влади

    Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

    У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

    Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

    Теги: СБУ Київ кримінал Київщина
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    СБУ затримала антиукраїнське угруповання, що закликало до захоплення влади