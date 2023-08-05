$6 тис. з ухилянта: на Тернопільщині посадовців військкомату затримано «на гарячому»

Фігурантів затримали під час отримання грошей за фіктивні документи

На Тернопільщині правоохоронці викрили працівника центру комплектування та його спільників, що займалися виготовленням фальшивих документів для виїзду чоловіків за кордон. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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Злочинну діяльність зловмисник здійснював із чотирма спільниками.

Фігурантів затримали під час отримання грошей за фіктивні документи. Зловмисники взяли $6 тис., аби двоє ухилянтів мали можливість покинути межі України.

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Правоохоронці провели обшуки за місцями здійснення злочинної діяльності, проживання фігурантів та в їх автомобілях. Було виявлено та вилучено різного роду документи, зокрема, підписані та скріплені печаткою довідки військово-лікарської комісії, гербову печатку і кутовий штамп Тернопільського ОМТЦК та СП, лікарські печатки, штампи медичних закладів та інше.

Під час обшуку виявлено та вилучено різного роду документи та печатки фото: МВС України

Наразі зловмисникам оголошено підозри, їм загрожує від семи до дев‘яти років позбавлення волі. Оперативники встановлюють інших осіб, причетних до цих кримінальних порушень.

Нагадаємо, що 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.