Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Посадовця одного з військкоматів Полтавщини затримали на хабарі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посадовця одного з військкоматів Полтавщини затримали на хабарі
Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця «на гарячому»
фото: СБУ

Посадовець підшукував клієнтів і готував документи, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон

Служба безпеки України викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Фігурант брав хабарі за «допомогу» чоловікам в ухиленні від призову на військову службу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За 6 тис. дол. він виготовляв для них документи, що надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця «на гарячому», коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку.

За матеріалами слідства, фігурант був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. З їхньою допомогою він підшукував клієнтів і готував документи, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон.

Зокрема, спочатку клієнту «допомагали» отримати заключення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з військового обліку.

За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації.

6 фото
На весь екран

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних «військкоматах», правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від «клієнта», та декілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів.

Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого.

Теги: СБУ війна Полтавщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдання підпалити військкомат жінка отримала від невідомого куратора у «Телеграмі»
Учителька в окупованому Криму атакувала військкомат
30 липня, 20:33
Рівненського воєнкома, який побив військового, взяли під варту
Суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого
28 липня, 15:55
Суми хабарів, які отримували зловмисники, коливалися від 9 тисяч гривень до $1,5 тисячі
Нацполіція у трьох областях затримала посадовців військкоматів, пов'язаних з корупцією
26 липня, 14:55

Кримінал

Посадовця одного з військкоматів Полтавщини затримали на хабарі
Посадовця одного з військкоматів Полтавщини затримали на хабарі
У Чернівцях водій тікав від патрульних та врізався у будівлю (відео)
У Чернівцях водій тікав від патрульних та врізався у будівлю (відео)
Виманювали гроші на «потреби ЗСУ». Депутат із Сумщини постане перед судом
Виманювали гроші на «потреби ЗСУ». Депутат із Сумщини постане перед судом
Викладач одного з вишів Запоріжжя, ймовірно, корегував удари ворога
Викладач одного з вишів Запоріжжя, ймовірно, корегував удари ворога
Маєток на Кіпрі: журналісти викрили ще одного «слугу»
Маєток на Кіпрі: журналісти викрили ще одного «слугу»
Суд обрав запобіжний захід екснардепу Арістову
Суд обрав запобіжний захід екснардепу Арістову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
26K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
24K
Як окупанти тепер захищатимуть Кримський міст: соцмережі показали фото
21K
Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги
19K
Хто фінансує війну Путіна? Дослідники оприлюднили список олігархів РФ
11K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту