Посадовця одного з військкоматів Полтавщини затримали на хабарі

Посадовець підшукував клієнтів і готував документи, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон

Служба безпеки України викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Фігурант брав хабарі за «допомогу» чоловікам в ухиленні від призову на військову службу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«За 6 тис. дол. він виготовляв для них документи, що надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця «на гарячому», коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку.

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За матеріалами слідства, фігурант був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. З їхньою допомогою він підшукував клієнтів і готував документи, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон.

Зокрема, спочатку клієнту «допомагали» отримати заключення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з військового обліку.

За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації.

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Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних «військкоматах», правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від «клієнта», та декілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів.

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Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого.