Військком із Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті

Військком зловживав службовим становищем, зокрема, він допомагав розв'язувати питання ухилянтам

Днями в мережі з'явилася інформація, що одеський військком Єгор Смирнов став доларовим мільйонером. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сам Єгор Смірнов є військкомом та депутатом невеликого містечка Южне на Одещині. ДБР вже відкрило кримінальне провадження.

У ЗМІ з’явилась інформація, що військком Єгор Смирнов на час війни нажився на близько 1 млн дол. Зокрема, він надавав особам ділянки за матеріальну винагороду – гроші або певне майно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також журналіст повідомив, що військком зловживав службовим становищем. Зокрема, він допомагав розв'язувати питання ухилянтам, а своїм кривдникам він вручав повістки.

Одеський обласний ТЦК вже відреагував на допис та заявив, що Єгора Смирнова та двох його помічників перевели в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі.

«Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою», – заявили в ТЦК.

Правоохоронні органи вже ініціювали перевірку. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що колишній військком Запоріжжя допомагав «кримінальним авторитетам» сховатися від суду.

Нагадаємо, що 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.