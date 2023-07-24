ДБР затримало скандально відомого одеського воєнкома

Суд залишив його під вартою без можливості внесення застави

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Генпрокуратурою затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Як зазначається, в суботу Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.

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Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві, зазначили у ДБР.

«Враховуючи намагання колишнього військкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Нагадаємо, що нещодавно військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал.