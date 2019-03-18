Адвокат поскаржився, що Вишинський сидить в камері Лук’янівського СІЗО без електрики



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Кирила Вишинського етапували з Херсона у Київ Фото: Громадське

За словами адвоката, Вишинський «вже чотири дні без електрики і без матраца»

Головного редактора агентства «Риа Новости Украина» Кирила Вишинського доправили до Києва, він перебуває в Лук'янівському СІЗО.

Про це в понеділок російському агентству «Тасс» повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський.

«Зараз Вишинський в Києві, в Лук'янівському СІЗО, куди він був доставлений 14 березня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Вишинського розмістили в камері без електрики.

«Умови не дуже хороші, на що він буде скаржитися. Я буду звертатися безпосередньо до омбудсмена Людмили Денісової з питанням, пов'язаним з тим, що Вишинського розмістили в камері, в якій немає електрики», - зазначив захисник.

Як повідомляється, Вишинський «вже чотири дні без електрики і без матраца». Всього, за словами адвоката, в камері разом з Вишинським перебуває п'ять людей.

Доманський повідомив, що Вишинський поки не може бачитися з родичами.

Раніше повідомлялося, що 9 березня головного редактора «Риа Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, етапують з Херсонського до Київського СІЗО.

Раніше суд продовжив Вишинському термін тримання під вартою до 8 квітня.

Нагадаємо, головного редактора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.

Як відомо, обвинувальний акт проти Вишинського скеровано до суду.