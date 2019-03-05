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    Вишинського етапують з Херсона у Київське СІЗО - омбудсмен

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    Головний редактор &laquo;РИА Новости-Украина&raquo;&nbsp;Кирило Вишинський у суді - Вишинського етапують з Херсона у Київське СІЗО - омбудсмен
    Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський у суді

    Етапування Вишинський заплановане на 9 березня

    Головного редактора «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського 9 березня етапують з Херсонського в Київське СІЗО.

    Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

    Вона повідомила, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова їй заявила, що хоче бути присутньою на судовому засіданні по справі Вишинського.

    «Я відповіла, що Вишинський 9 березня буде етапований з Херсонського в Київське СІЗО», - зазначила Денисова.

    Денисова додала, що 20 березня Касаційний кримінальний суд Верховного суду України повинен розглянути скаргу Кирила Вишинського про незаконність його затримання.

    Нагадаємо, 8 лютого Херсонський міський суд продовжив ще на два місяці арешт керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, який підозрюється у державній зраді та придбанні і зберіганні вогнепальної зброї.

    Як повідомлялося, 15 травня 2018 року прокуратура спільно з СБУ в рамках кримінального провадження за фактами ведення РФ агресивної війни в інформаційній сфері в Україні та державної зради провела обшуки в редакції порталу «РИА Новости-Украина», а також за адресами проживання осіб, які організовували і забезпечували його діяльність.

    За результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі «РИА Новости-Украина» містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки. Керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського заарештували і оголосили підозру в державній зраді.

    1 лютого прокуратура АРК просила зобов'язати Вишинського закінчити ознайомлення з матеріалами справи до 4 лютого поточного року, але суд у клопотанні відмовив.

    Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання його винним. Він усі обвинувачення заперечує.

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