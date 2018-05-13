Активісту на Луганщині підкинули в машину відрізану голову барана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція встановила та затримала чоловіка, що підозрюється у правопорушенні

У місті Рубіжне на Луганщині поліція встановила та затримала чоловіка, який підкинув пакет з відрізаною головою барана в автівку громадському активісту. Як повідомляє «Главком», про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області.

Правопорушником виявився 35-річний місцевий мешканець, раніше судимий. Чоловік заробляє на життя випадковими заробітками. Поліції пояснив, що ніяких злочинних намірів відносно активіста не мав, а підкинув пакет в багажник машини, бо хотів пожартувати. Вирішується питання про притягнення затриманого до відповідальності.

Як з’ясувалось, чоловік напередодні підробляв, допомагаючи по господарству власникові однієї шашличної. Саме там він і взяв відрізану голову барана. І до того як підкинути її у машину активісту, він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, бігав по місту Сєвєродонецьку і лякав цією головою молодих дівчат.

Зазначимо, що 7 травня до поліції міста Рубіжне звернувся місцевий мешканець – громадський активіст та повідомив про те, що виявив у багажнику свого автомобіля, який звечора залишив біля свого будинку, пакет в якому знаходилась відрізана голова барана.

Даний факт був зареєстрований.

Нагадаємо, українські правозахисники оприлюднили своє звернення щодо незаконного вироку українському активістові Ігорю Мовенку.