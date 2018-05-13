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    Кримінал

    Активісту на Луганщині підкинули в машину відрізану голову барана

    • Сьогодні, 16:10
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    Поліція встановила та затримала чоловіка, що підозрюється у правопорушенні

    У місті Рубіжне на Луганщині поліція встановила та затримала чоловіка, який підкинув пакет з відрізаною головою барана в автівку громадському активісту. Як повідомляє «Главком», про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області.

    Правопорушником виявився 35-річний місцевий мешканець, раніше судимий. Чоловік заробляє на життя випадковими заробітками. Поліції пояснив, що ніяких злочинних намірів відносно активіста не мав, а підкинув пакет в багажник машини, бо хотів пожартувати. Вирішується питання про притягнення затриманого до відповідальності.

    Як з’ясувалось, чоловік напередодні підробляв, допомагаючи по господарству власникові однієї шашличної. Саме там він і взяв відрізану голову барана. І до того як підкинути її у машину активісту, він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, бігав по місту Сєвєродонецьку і лякав цією головою молодих дівчат.

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    Активісту на Луганщині підкинули в машину відрізану голову барана
    Активісту на Луганщині підкинули в машину відрізану голову барана
    Активісту на Луганщині підкинули в машину відрізану голову барана

    Зазначимо, що 7 травня до поліції міста Рубіжне звернувся місцевий мешканець – громадський активіст та повідомив про те, що виявив у багажнику свого автомобіля, який звечора залишив біля свого будинку, пакет в якому знаходилась відрізана голова барана.

    Даний факт був зареєстрований.

    Нагадаємо, українські правозахисники оприлюднили своє звернення щодо незаконного вироку українському активістові Ігорю Мовенку.

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