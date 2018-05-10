Суд у Латвії арештував активіста, який виступав за російські школи

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Володимир Ліндерман

Ліндермана затримали через промову, яку він виголосив 31 березня

Ризький суд вирішив арештувати проросійського активіста Володимира Ліндермана.

Про це повідомляє портал Delfi.

Адвокат Ліндермана Олена Квятковська зазначила, що рішення суду є дивним і буде оскаржене. Вона звернула увагу на те, що юридичні аргументи заслабкі, щоб обґрунтувати необхідність помістити людину під арешт на час слідства.

Володимира Ліндермана затримали у вівторок в Ризі. За словами правозахисниці Оксани Челишевої, люди в чорній формі і масках під'їхали до зупинки, повалили Ліндермана на землю і волоком протягли до мікроавтобуса. Всередині сиділи ще кілька людей у масках. На автобусі не було ідентифікаційних знаків поліції. Челишева також повідомила, що за адресою, де мешкає Ліндерман, провели обшук.

Пізніше Поліція безпеки Латвії розповсюдила прес-реліз, повідомивши, що 8 травня її співробітники затримали Ліндермана в рамках розпочатого 18 квітня кримінального процесу за ознаками злочинів, за які передбачена кримінальна відповідальність за розділом 10 Кримінального закону «Злочини проти держави», а також інших кримінальних злочинів.

Ліндермана затримали у зв'язку з промовою, яку він виголосив 31 березня на мітингу, організованому Російським союзом Латвії та Штабом захисту російських шкіл. У своїй промові Ліндерман виступив проти ліквідації освіти російською мовою.