Болгарія відмовила Україні у видачі головного «смотрящого» злодія у законі

Злодій у законі Андрій Нєдзєльський виїхав із Болгарії до Туреччини

Болгарська влада визнала непереконливими доводи правоохоронних органів України, які домагалися видачі злодія в законі Андрія Нєдзєльського, відомого в кримінальному світі як «Нєдєля». Про це повідомляє «Громадська служба новин».

Балканська держава відмовилася екстрадувати авторитета, який вважається головним наглядачем за Україною. Він поїхав до Туреччини і звідти веде свої справи на батьківщині.

Злодій в законі контролює зв'язки представників кримінального світу з українськими політиками в центральній і західній частинах країни, зазначає ОСН.

Українським силовикам не вдалося вилучити у «Нєдєлі» його заощадження на банківських рахунках, виявлених в результаті обшуків у 2020 році. Він отримав свої гроші назад після того, як розкрилося підроблене рішення суду про конфіскацію коштів, через що стався скандал в Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів України, де зберігалися вилучені кошти злодія в законі.

Затримали кримінального авторитета у липні в аеропорту міста Софія в Болгарії. Нєдзєльський намагався в'їхати в країну за фальшивими документами. Україна направила запит про екстрадицію злодія, якого на батьківщині звинувачують у вбивстві друга і ділового партнера Олександра Семенова на прізвисько «Кацап». Злодій втік з України в 2020 році після того, як проти нього було порушено кримінальну справу.

За версією слідства, в 2009 році Нєдзєльський разом зі спільниками вбив Кацапа, який збирався організувати сходку і поскаржитися на тиждень лідерам кримінального світу. Після такого Нєдзєльський вже не зміг би отримати статус злодія в законі, тому він прийняв рішення прибрати партнера.

У жовтні 2012 року він домігся свого і був коронований. Він став контролювати діяльність злочинних груп, тіньовий бізнес, а також відповідати за кримінальний общак. У жовтні 2019 року Нєдзєльського позбавили злодійських повноважень, побили і викинули на вулицю.

Оголошений у міжнародний розшук авторитет внесений до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).