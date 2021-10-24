Захист Саакашвілі заявляє, що влада Грузії готує його вбивство

За останні дні соратники Саакашвілі повідомляють про стрімке погіршення стану політика та загрозу його життю

Адвокат Саакашвілі Гварамія впевнений, що правляча сила Грузії має намір ліквідувати колишнього президента

Грузинська влада має намір ліквідувати колишнього президента країни Михайла Саакашвілі. Про це заявив його адвокат, гендиректор опозиційного телеканалу «Мтаварі архі» Ніка Гварамія, повідомляє портал «Новини Грузія».

Він попередив про підготовку ліквідації Саакашвілі і зазначив, що місцем вбивства політика може стати тюремна лікарня, куди його найближчим часом перевезуть із Руставської в'язниці. За словами Гварамії, влада Грузії має намір імітувати там бунт ув'язнених, підсумком якого стане смерть експрезидента.

Адвокат зажадав, щоб Саакашвілі перевели в багатопрофільну клініку, де він буде перебувати в безпеці і зможе отримати необхідну допомогу, яку йому не здатні надати в тюремній лікарні. При цьому захисник звернув увагу на існуючий ризик зупинки серця колишнього грузинського лідера.

Напередодні народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився. Вона закликала уряди України і Грузії сприяти переведенню Саакашвілі в приватну клініку.

До слова, колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в п’ятницю пізно ввечері лікарі провели процедуру переливання крові, і в суботу стан його здоров’я стабілізувався. Про це розповів особистий лікар експрезидента Ніколоз Кипшидзе.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.

Читайте також: