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    РФ не завадить мешканцям окупованих Донбасу і Криму комунікувати із українською владою, – МЗС

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    Політика &laquo;залізної завіси&raquo; РФ щодо окупованих територій не спрацює &ndash; МЗС - РФ не завадить мешканцям окупованих Донбасу і Криму комунікувати із українською владою, – МЗС

    Політика «залізної завіси» РФ щодо окупованих територій не спрацює – МЗС

    Фото з відкритих джерел

    «Деградація ситуації на тимчасово окупованих територіях вимагає інноваційних рішень України» – МЗС

    Росія не зможе завадити мешканцям тимчасово окупованих територій сходу України та Криму комунікувати з українською владою. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у відповідь на заяву офіційного представника російського МЗС Марії Захарової про підготовку Україною «провокації».

    «Росія не зможе завадити мешканцям тимчасово окупованих Донбасу і Криму комунікувати з українською владою. Так само як і не змогли радянські окупаційні війська завадити контактам німців зі Східного і Західного Берліна. Політика залізної завіси не спрацює», – зазначив Ніколенко.

    Він зауважив, що деградація ситуації на тимчасово окупованих територіях вимагає інноваційних рішень України. «Поліпшення життя українців по обидві сторони лінії розмежування, надання їм якісних державних послуг і зміцнення їхнього зв’язку із рештою Української держави залишається безумовним пріоритетом для Президента Володимира Зеленського», – акцентував речник МЗС.

    Водночас він підкреслив, що Росія як держава-окупант має чітко дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань та виконувати домовленості лідерів Нормандського формату. Зокрема, РФ має забезпечувати базові потреби населення на підконтрольних їй територіях, включно з адекватним захистом від коронавірусної хвороби Covid-19, розблокувати роботу КПВВ, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, ґарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території, забезпечити міжнародним організаціям, включно з МКЧХ, повний і безумовний допуск до всіх утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб, зазначив Ніколенко.

    Як повідомлялося, офіційний представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що влада України готує провокацію, плануючи відкрити для людей, що живуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, пункти зв’язку, щоб жителі цих регіонів могли спілкуватися з представниками української влади. Про це Захарова написала в Telegram.

    Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов 22 жовтня під час брифінгу повідомив, що на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донбасу та Кримом планується створити пункти для прямої комунікації з Президентом та органами влади. Створенням таких центрів буде займатися Міністерство цифрової трансформації. Йому доручено протягом двох тижнів розробити технічне завдання. На наступному засіданні РНБО розгляне запропоновані рішення.

    Теги: МЗС Росія ОБСЄ РНБО КПВВ політика населення Олексій Данілов
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    РФ не завадить мешканцям окупованих Донбасу і Криму комунікувати із українською владою, – МЗС