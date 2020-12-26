Бурштинового курʼєра спіймали через необачну їзду (фото)

Мешканець Чернівців з 27 мішками бурштину-сирцю намагався відкупитись за тисячу євро

700 кілограм бурштину-сирцю виявили в мікроавтобусі Nissan, який був примусово зупинений у Новоград-Волинському районі Житомирщини. Перед цим його водій порушив правила дорожнього руху в сусідній Рівненській області, а будучи затриманим намагався дати поліцейським хабара.

Як повідомляє сайт Національної поліції, у пʼятницю близько 20:00 на 255 км автошляху Київ-Чоп, поблизу с. Повчино Новоград-Волинського району, патрульні примусово зупинили автомобіль Nissan. Рухаючись територією Рівненської області, водій порушив кілька правил дорожнього руху та не зупинився на вимогу поліцейських, відтак вони вирішили його наздогнати та перевірити.

Як виявилось, водій уникав спілкування з поліцейськими через вантаж, що знаходився в мікроавтобусі. Під час огляду з’ясувалось, що він перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець.

З метою уникнення адміністративної та кримінальної відповідальності водій, 51-річний житель Чернівецької області, запропонував поліцейським 1000 євро неправомірної вигоди.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції, працівники якої задокументували кримінальні правопорушення. Так, виявлене каміння було вилучено та передано на відповідальне зберігання до ГУНП в Житомирській області та призначено його експертне дослідження.

Досудове розслідування проводиться за ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Водночас поліцейські задокументували обставини пропонування неправомірної вигоди патрульним. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх обставин.

Відтак чоловікові загрожує не лише адміністративна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, а й кримінальна за вказані діяння. Також поліцейські з’ясовують походження та призначення вантажу.

Раніше правоохоронці повідомляли про припинення спроби вивезти до Китаю 285 кг бурштину-сирцю.