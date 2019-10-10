На Рівненщині затримали два авто, які перевозили бурштин



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Поліцейські виявили в авто майже 20 кг бурштину Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

Слідчі Зарічненського відділення поліції провели санкціоновані обшуки в обох автомобілях

На Рівненщині поліцейські виявили майже 20 кілограмів бурштину під час обшуків у двох авто, які поліцейські зупинили у селі Кухітська Воля.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

«Під час оперативно-профілактичного відпрацювання поліцейські групи реагування патрульної поліції спільно із працівниками оперативного штабу отримали інформацію, що особи, які пересуваються на вказаних авто можуть бути причетними до скупки бурштину-сирцю», - розповіли в поліції.

Зазначається, що на пропозицію правоохоронців оглянути автомобілі їхні водії - 31-річний житель Зарічного та 23-річний житель села Радове - відмовилися.

«Транспортні засоби помістили на територію місцевого відділення поліції. У рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 198 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання майна, здобутого злочинним шляхом), слідчі Зарічненського відділення поліції провели санкціоновані обшуки в обох автомобілях. У позашляховику Audi Q7 виявили 12,375 кілограмів бурштину, а в Audi А6 — 7,295 кг», - заявили в поліції.

Поліцейські вилучили бурштин-сирець та скеровуватимуть на експертизу. Досудове розслідування триває.