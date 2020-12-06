На Київщині правоохоронці затримали рекордну партію незаконного бурштину

Правоохоронці зупинили незаконне вивезення 285 кг сонячного каміння до Китаю

Співробітниками Київської митниці спільно з правоохоронцями Національної поліції та СБУ зупинили незаконне вивезення 285 кг необробленого сонячного каміння з України до Китаю.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби.

Вантажне відправлення в кількості 13 місць відправлялося фізичною особою літаком до Китаю. Своє відправлення громадянин задекларував як речі.

Наразі Національною поліцією бурштин вилучено в рамках кримінального провадження.

Повідомляється, що це чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагались незаконно вивезти з України.

Як повідомлялося, 16 листопада жителя Рівненської області викрили на постачання рідкісного виду бурштину в одну з країн Перської затоки. Він з них намагався провезти 5,4 кілограма унікального бурштину-сирцю.

Нагадаємо, 17 жовтня на Волині відбувся перший в Україні відкритий аукціон з продажу бурштину.