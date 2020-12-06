На Київщині правоохоронці затримали рекордну партію незаконного бурштину
Правоохоронці зупинили незаконне вивезення 285 кг сонячного каміння до Китаю
Співробітниками Київської митниці спільно з правоохоронцями Національної поліції та СБУ зупинили незаконне вивезення 285 кг необробленого сонячного каміння з України до Китаю.
Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби.
Вантажне відправлення в кількості 13 місць відправлялося фізичною особою літаком до Китаю. Своє відправлення громадянин задекларував як речі.
Наразі Національною поліцією бурштин вилучено в рамках кримінального провадження.
Повідомляється, що це чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагались незаконно вивезти з України.
Як повідомлялося, 16 листопада жителя Рівненської області викрили на постачання рідкісного виду бурштину в одну з країн Перської затоки. Він з них намагався провезти 5,4 кілограма унікального бурштину-сирцю.
Нагадаємо, 17 жовтня на Волині відбувся перший в Україні відкритий аукціон з продажу бурштину.