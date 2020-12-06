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    На Київщині правоохоронці затримали рекордну партію незаконного бурштину

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    Бурштин вилучено в рамках кримінального провадження - На Київщині правоохоронці затримали рекордну партію незаконного бурштину
    Бурштин вилучено в рамках кримінального провадження

    Правоохоронці зупинили незаконне вивезення 285 кг сонячного каміння до Китаю

    Співробітниками Київської митниці спільно з правоохоронцями Національної поліції та СБУ зупинили незаконне вивезення 285 кг необробленого сонячного каміння з України до Китаю.

    Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби.

    Вантажне відправлення в кількості 13 місць відправлялося фізичною особою літаком до Китаю. Своє відправлення громадянин задекларував як речі.

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    На Київщині правоохоронці затримали рекордну партію незаконного бурштину
    На Київщині правоохоронці затримали рекордну партію незаконного бурштину
    На Київщині правоохоронці затримали рекордну партію незаконного бурштину
    На Київщині правоохоронці затримали рекордну партію незаконного бурштину
    На Київщині правоохоронці затримали рекордну партію незаконного бурштину
    Фото Державної митної служби

    Наразі Національною поліцією бурштин вилучено в рамках кримінального провадження.

    Повідомляється, що це чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагались незаконно вивезти з України.

    Як повідомлялося, 16 листопада жителя Рівненської області викрили на постачання рідкісного виду бурштину в одну з країн Перської затоки. Він з них намагався провезти 5,4 кілограма унікального бурштину-сирцю.

    Нагадаємо, 17 жовтня на Волині відбувся перший в Україні відкритий аукціон з продажу бурштину.

    Теги: СБУ кримінал бурштин Київщина
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