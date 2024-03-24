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Чоловік поглумився над могилою військового через ревнощі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чоловік поглумився над могилою військового через ревнощі
На місці події поліцейські виявили пошкодження дерев’яного надгробника
фото: Поліція Житомирської області/Facebook

Поліцейські проводять досудове розслідування

У Романівській громаді Житомирської області виявили наругу над могилою загиблого українського військового. Затриманий за злочин 39-річний місцевий мешканець пояснив свої дії ревнощами: мовляв, колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з військовим. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Житомирської області, опублікувавши фото з місця події.

До відділу поліції № 5 (Чуднів) Житомирського районного управління звернулася 62-річна жителька громади, яка повідомила про наругу над могилою її сина.

Чоловік поглумився над могилою військового через ревнощі фото 1

На місці події поліцейські виявили пошкодження дерев’яного надгробника, металевого хреста, рамки з фотографією покійного та флагштоків, на яких кріпилися прапори. Також на території кладовища була хаотично розкидана похоронна атрибутика.

Чоловік поглумився над могилою військового через ревнощі фото 2

«У ході розслідування поліцейські з'ясували, що 22 березня ввечері до кладовища прийшов 39-річний житель цієї ж громади, який скоїв наругу над могилою солдата. Свої дії пояснив ревнощами: мовляв колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з військовим... Фігурант таким чином вирішив помститися», – ідеться у повідомленні поліції.

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Поліцейські проводять досудове розслідування за ч.2 ст. 297 КК України, санкція якої передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Раніше поранений захисник пояснив, як говорити з військовими, що повернулися з фронту. 

Нагадаємо, психолог порадив цивільним українцям, як спілкуватися з тими, хто повернувся з війни.

Теги: обмеження злочин дружина розслідування

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