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Який вигляд має могила ексмера Омельченка: шокуючі фото

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Який вигляд має могила ексмера Омельченка: шокуючі фото
Занедбана могила ексмера Києва Олександра Омельченка, який помер півтора року тому
фото з відкритих джерел

Занедбана могила Олександра Омельченка розташована на Байковому кладовищі

У мережі з'явилося відео з актуальним станом могили колишнього мера Києва Олександра Омельченка. Занедбана могила розташована на Байковому кладовищі. Видно, що на ній провали, бур'яни та сміття. Відео оприлюднили у Telegram-каналі Картковий офіс.

«Так виглядає могила ексмера Києва Олександра Омельченка, який помер півтора року тому. Кличко б не вулицю перейменувати на його честь, а для початку доручити доглянути могилу на Байковому. А партійці з «Єдності» на зароблені гроші від продажу київської землі вже й пам'ятник могли б поставити», – йдеться в дописі.

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Занедбана могила ексмера Києва Олександра Омельченка, який помер півтора року тому
фото: Картковий офіс

Зазначимо, що раніше могила ексмера Києва виглядала ось так:

Могила ексмера Києва Олександра Омельченка станом на серпень 2022 рік
Могила ексмера Києва Олександра Омельченка станом на серпень 2022 рік
фото: Kyrylo Scept

Не так давно у Києві вирішили змінити назву вулиці, помінявши історичну постать Скоропадського на Омельченка, втім спільнота обурилася та створила петицію, яку врешті підтримав Кличко. Перейменування вулиці Павла Скоропадського не відбулося. Однак могила колишнього мера показує справжнє ставлення до колишнього градоначальника.

Нагадаємо, Кабінет міністрів більше не дотримуватиметься свого «Порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно керівників центральних органів виконавчої влади», а виписуватиме догани за рішенням інших органів влади.

До слова, після того, коли людина реєструється у Києві як ВПО, столична влада прирівнює її до киянина у частині усіх пільг за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам». Йдеться про матеріальну допомогу, забезпечення санаторно-курортного лікування, реабілітації, соціально-психологічної допомоги та соціальних послуг.

Теги: Віталій Кличко Київ Олександр Омельченко

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