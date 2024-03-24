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Поранений захисник пояснив, як говорити з військовими, що повернулися з фронту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Поранений захисник пояснив, як говорити з військовими, що повернулися з фронту
Воїн Андрій Смоленський дав українцям три поради, як краще спілкуватися з військовими
скріншот відео tsn.ua

Український воїн розповів, що найгірше переживають військові під час розмов із цивільними

Тяжкопоранений захисник Андрій Смоленський закликав українців утриматися від жалю під час спілкування з військовими. Натомість краще подякувати за їхній подвиг та оборону держави. Про це він розповів в інтерв'ю tsn.ua.

Український воїн переконаний, що жаль – це найгірше, що може відчути до себе військовий після повернення з фронту. 

«Жаль – це величезне приниження військового, який свідомо йшов на фронт. Знав, на які ризики він іде і готовий був нести відповідальність за свій ризик. Військові – це ті люди, які набрались сміливості взяти на себе відповідальність. Після поранення військовим треба давати не жаль, а повагу», – зауважив Смоленський. 

На його думку, часто люди можуть просто ігнорувати пораненого військового. 

«Є історії, коли до тебе може підбігти людина і підхопити тебе, може підбігти і почати говорити не з тобою, а з людиною, яка біля тебе і має здоровий вигляд і не звертати на тебе увагу. Такі історії я чув від інших поранених військових і спостерігав навіть. Так вчиняють навіть родичі. Я бачив чоловіка, у якого, на мою думку, можливо, важча травми – він втратив ногу, дві руки і одне око, іншим оком він бачить на 5%. Коли я звертався до нього «Друже, я знаю, як ти лікувався…», то його брат почав відповідати замість нього», – пригадав захисник. 

Він закликав українців дякувати тим, хто їх боронить. 

«Друга річ, на яку заслуговують військові – це подяка. Почніть розмову зі слів «Добрий день, я б хотів вам сильно подякувати за те, що ви є нашим захисником», – порадив військовий. 

Третя річ, на яку звертає увагу Смоленський, – це співчуття. На його переконання, замість жалю краще проявити саме співчуття і поставитися до військових із розумінням.

Нагадаємо, що раніше психолог порадив цивільним українцям, як спілкуватися з тими, хто повернувся з війни.

Теги: війна українці військові фронт

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