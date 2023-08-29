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Який вигляд має могила терориста Пригожина? Російські ЗМІ показали перші фото

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Який вигляд має могила терориста Пригожина? Російські ЗМІ показали перші фото
Могила власника ПВК «Вагнер» розташована поруч з його батьком Віктором Пригожиним
фото з відкритих джерел

Про похорон російського терориста не повідомлялося на загал спеціально, бо так нібито побажали родичі Пригожина

У соцмережах з'явилися перші знімки могили російського терориста та власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина на Порохівському цвинтарі Петербурзі. Про це повідомляє російський Telegram-канал.

Порохівський цвинтар знаходиться в північно-східній частині міста і вважається напівзакритим. За інформацією одного з джерел, Пригожина поховали близько 13:00. Його могила розташована поруч з його батьком Віктором Пригожиним.

Стверджується, що на похороні були присутні близько 40 людей. Пригожина поховали без почесті, а на могилі встановили звичайнісінький дерев'яний хрест.

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Могила власника ПВК «Вагнер» розташована поруч з його батьком Віктором Пригожиним
фото: російські ЗМІ

За словами російських ЗМІ, про похорон терориста Пригожина не повідомлялося на загал спеціально, бо так нібито побажали його родичі.

Як стало відомо раніше у російському Санкт-Петербурзі пройшла церемонія прощання із ватажком ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та іншими «вагнерівцями», які загинули разом із ним у літаку.

Церемонія прощання проходила біля Манежу Першого кадетського полку. Інформації про те, кого саме стосується цей процес, не розкрили, проте на місці було помічено автомобіль, який використовував засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин.

Як повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не буде присутній на похороні очільника «Вагнера» Євгена Пригожина.

Згодом пресслужба Пригожина повідомила, що прощання з ним «відбулося у закритому форматі» і що «охочі попрощатися можуть відвідати Порохівське кладовище».

Як зауважили в соцмережах, за весь день не з’явилося жодного фото чи відео з похорону Пригожина. Хоча поховання людей зі званням Героя Росії передбачає у РФ почесті, зокрема військовий ескорт, залпи, оркестр тощо.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

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Теги: росія пам'ятник ПВК Вагнера Євген Пригожин

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