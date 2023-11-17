Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото

Роботи зі встановлення пам’ятника почалися, але зупинилися з невідомих причин

За півтора роки пам'ятник чи меморіал першому президенту незалежної України так і не встановили

Могила першого президента України Леоніда Кравчука (1991-1994 рр.) на Алеї слави Байкового кладовища в Києві у занедбаному стані. Про це свідчать фото та відео, опубліковані у «Телеграфі».

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Судячи по стрічковій огорожі та опалубці, на місці поховання збиралися встановити пам'ятник чи меморіал, але процес облаштування зупинився. Кравчук помер 10 травня 2022 року, півтора року тому.

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Нагадаємо, Леонід Макарович Кравчук (1934-2022) був одружений з Антоніною Кравчук (у дівоцтві – Мішура), яка народилася 2 листопада 1935 р. У них 21 липня 1959 р. народився син Олександр. Також у політика залишилися онука Марія та онук Андрій, є правнучка Олена.

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Поряд із першим президентом України поховані екскерівник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та ще три працівники МВС, які трагічно загинули у січні 2023-го в авіакатастрофі у Броварах під Києвом. Їхні поховання з пам'ятниками і вони мають доглянутий вигляд.

Варто додати, що на Алеї слави на Байковому кладовищі знаменитості різних епох: відомі музиканти, художники, письменники, спортсмени, науковці і політики з чиновниками. Байкове кладовище є пам'яткою історії та культури, одним з найстаріших кладовищ столиці. Офіційні поховання тут почалися у 1834 році, а загальна площа становить 72,47 га.

Нагадаємо, Київрада готує звернення до президента України та уряду вжити заходів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища.