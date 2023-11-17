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Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото
Роботи зі встановлення пам’ятника почалися, але зупинилися з невідомих причин
фото: telegraf

За півтора роки пам'ятник чи меморіал першому президенту незалежної України так і не встановили

Могила першого президента України Леоніда Кравчука (1991-1994 рр.) на Алеї слави Байкового кладовища в Києві у занедбаному стані. Про це свідчать фото та відео, опубліковані у «Телеграфі».

Судячи по стрічковій огорожі та опалубці, на місці поховання збиралися встановити пам'ятник чи меморіал, але процес облаштування зупинився. Кравчук помер 10 травня 2022 року, півтора року тому. 

6 фото
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Нагадаємо, Леонід Макарович Кравчук (1934-2022) був одружений з Антоніною Кравчук (у дівоцтві – Мішура), яка народилася 2 листопада 1935 р. У них 21 липня 1959 р. народився син Олександр. Також у політика залишилися онука Марія та онук Андрій, є правнучка Олена.

Поряд із першим президентом України поховані екскерівник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та ще три працівники МВС, які трагічно загинули у січні 2023-го в авіакатастрофі у Броварах під Києвом. Їхні поховання з пам'ятниками і вони мають доглянутий вигляд.

Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото фото 1
Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото фото 2

Варто додати, що на Алеї слави на Байковому кладовищі знаменитості різних епох: відомі музиканти, художники, письменники, спортсмени, науковці і політики з чиновниками. Байкове кладовище є пам'яткою історії та культури, одним з найстаріших кладовищ столиці. Офіційні поховання тут почалися у 1834 році, а загальна площа становить 72,47 га.

Нагадаємо, Київрада готує звернення до президента України та уряду вжити заходів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища.

Читайте також: Перший пішов. Леонід Кравчук: від комуніста – до націоналіста
Теги: Київ Леонід Кравчук поховання Денис Монастирський кладовище

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