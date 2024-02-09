Як спілкуватися з тими, хто повернувся з війни: поради психолога

Цивільним треба уникати деяких тем у спілкуванні з людьми, які повернулися з фронту

Психолог назвав теми, яких треба уникати при спілкуванні із військовими

Після повернення військових з фронту цивільним громадянам необхідно уникати в спілкуванні з ними певних тем. Про це в інтерв’ю РБК розповів психолог Андрій Козінчук.

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Уникати жалості та не кепкувати

За його словами, у спілкуванні з військовими варто уникати жалості – це стосується і випадків, якщо військовий має поранення або через війну став людиною з інвалідністю.

«Не треба кепкувати з нього, але й «бідний-нещасний, війну пережив» – це не окей. Не задавайте питань, відповідь на які ви не готові почути: «Що було саме страшне на війні», «Розкажи, чого ти боявся», «Скільки ти вбивав». Не варто задавати провокаційних питань: «Нащо ти йшов на цю війну, яку придумав хтось там з Путіним» – це трохи обезцінює бійця», – наголосив психолог.

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Козінчук радить говорити про свої почуття, але для цього використовувати такі фрази: «Я пишаюся тобою», «Ти крутий, бо ти пішов, а мені страшно». Також можна говорити про те, як приємно спілкуватися з військовим.

Питати дозволу, перш ніж допомагати

У випадку, якщо людина має особливість і раптом ви бачите, що вона потребує допомоги, варто спочатку спитати дозволу. «Коли ви підбігаєте до нього, спитайте у нього дозволу йому допомогти, але піднімати його – ні. Ну і стримуйте свої емоції, бо дивитися на відсутність руки – це недоречно», – порадив психолог.

Андрій Козінчук додав, що не варто давати поради людям, які повернулись з фронту, щодо того, як правильно воювати. «Давати поради, критикувати, підвищувати голос – це недобре. Але якщо військовий порушує ваші кордони, кричить, лізе, робить якісь жарти – це не окей», – вважає він.

Військовий психолог зауважив, що у цивільному житті військовому може бути страшно від звуків. Він може впасти і прикритися – це нормально, завдяки цій реакції він вижив на війні. В такому випадку важливо підійти та спитати, чи можна допомогти.

Нагадаємо, Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими. Так, з російського полону вдалося повернути 100 захисників. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 захисників та захисниць.