У Мінську неповнолітній фігурант справи про «масові безлади» викинувся з 16 поверху

Дмитро Стаховський стрибнув з 16-поверхової будівлі після допиту в слідчому комітеті Білорусі

Хлопець написав передсмертний пост в соцмережі, де називає причиною самогубства кримінальне переслідування за участь в мітингах

Правозахисний центр «Весна» повідомив, що Дмитро Стаховський, фігурант справи про участь в «масових заворушеннях» у серпні в Мінську, покінчив життя самогубством.

Про це правозахисники написали у Facebook.

Хлопець написав передсмертний пост в соцмережі, де називає причиною кримінальне переслідування за участь в мітингах і звинувачує слідчий комітет.

«Виною став слідчий комітет. Вже не секрет, що у мене була кримінальна стаття 293 ч.2. Коротко, за мітинги. Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувалися. І як ви можете бачити, я не впорався», – написав він.

Правозахисники повідомляють, що Дмитро був сиротою та жив у гуртожитку. Саме співробітники гуртожитку вказали на хлопця як на учасника акцій протесту, після чого він став фігурантом справи.

Зазначається, що 25 травня він стрибнув з 16-поверхової будівлі після допиту в слідчому комітеті Білорусі. Йому було 17 років.

Зазначимо, білоруси готуються до протестів через затримання Протасевича.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

Світ миттєво відреагував на подію: міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

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