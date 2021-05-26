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    У Мінську неповнолітній фігурант справи про «масові безлади» викинувся з 16 поверху

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    Дмитро Стаховський стрибнув з 16-поверхової будівлі після допиту в слідчому комітеті Білорусі - У Мінську неповнолітній фігурант справи про «масові безлади» викинувся з 16 поверху

    Дмитро Стаховський стрибнув з 16-поверхової будівлі після допиту в слідчому комітеті Білорусі

    Фото з відкритих джерел

    Хлопець написав передсмертний пост в соцмережі, де називає причиною самогубства кримінальне переслідування за участь в мітингах

    Правозахисний центр «Весна» повідомив, що Дмитро Стаховський, фігурант справи про участь в «масових заворушеннях» у серпні в Мінську, покінчив життя самогубством.

    Про це правозахисники написали у Facebook.

    Хлопець написав передсмертний пост в соцмережі, де називає причиною кримінальне переслідування за участь в мітингах і звинувачує слідчий комітет.

    «Виною став слідчий комітет. Вже не секрет, що у мене була кримінальна стаття 293 ч.2. Коротко, за мітинги. Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувалися. І як ви можете бачити, я не впорався», – написав він.

    Правозахисники повідомляють, що Дмитро був сиротою та жив у гуртожитку. Саме співробітники гуртожитку вказали на хлопця як на учасника акцій протесту, після чого він став фігурантом справи.

    Зазначається, що 25 травня він стрибнув з 16-поверхової будівлі після допиту в слідчому комітеті Білорусі. Йому було 17 років.

    Зазначимо, білоруси готуються до протестів через затримання Протасевича.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    Світ миттєво відреагував на подію: міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

    Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

    Олександр Лукашенко 26 травня звернувся до Заходу. Він заявив про початок нової «не холодної, а крижаної війни».

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    Теги: Білорусь правозахисники акція арешт протест самогубство
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    У Мінську неповнолітній фігурант справи про «масові безлади» викинувся з 16 поверху