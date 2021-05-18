У Дніпрі патрульні побили свого колегу. Потерпілий записав відео

Сержант Максим Калиняк стверджує, що його побили в управлінні

За словами сержанта, двоє осіб його скрутили, а один бив по обличчю кулаками

У Дніпрі патрульний поліцейський заявив, що на нього напали і побили його колеги. Інцидент стався в будівлі управління патрульної поліції на очах в інших копів, які просто стояли і дивились.

Про це потерпілий старший сержант патрульної поліції Максим Калиняк заявив на відео, яке опублікував у YouTube.

Чоловік розповів, що після зміни його викликав до свого кабінету заступник начальника Управління патрульної поліції В'ячеслав Маслюк. Він хотів зачитати йому наказ. Патрульний заявив, що фіксуватиме все на відео. Після цього двоє його колег схопили Калиняка і вибили з рук смартфон. Крім того, вони почали його бити. У результаті чоловікові з розбитим обличчям вдалося втекти і викликати слідчо-оперативну групу.

Патрульний заявив, що його били в кабінеті, де також був присутній комбат 2-го батальйону патрульної поліції.

Потерпілий старший сержант хотів поїхати до Києва і звернутися до депутатів і президента, щоб розповісти про корупцію, яка відбувається в поліції Дніпра.

Калиняк вважає, що інцидент потрапив на камери, розміщені в будівлі, проте впевнений, що ці записи можуть стерти.

Як повідомили 24 каналу в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області, конфлікт справді був. Проте через що він відбувся – поки не конкретизують. У поліції запевняють, проводять розслідування та службові перевірки.

До слова, раніше футболісти сільської команди побили арбітра й отримали солідні штрафи. Правопорушення трапилося 5 травня 2019 року під час матчу між сільськими командами з Івано-Франківщини «Яспіль» та «Ураган».