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    ФСБ затримала 14 осіб у новій справі про «українських екстремістів»

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    Один із затриманих учасників &laquo;української молодіжного радикального угруповання&raquo; - ФСБ затримала 14 осіб у новій справі про «українських екстремістів»

    Один із затриманих учасників «української молодіжного радикального угруповання»

    Фото: ФСБ

    Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до 10 років

    У російському місті Саратов ФСБ затримала 14 осіб – учасників «української молодіжного радикального угруповання МКВ». Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі, пише «Тасс» з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

    «Федеральною службою безпеки... закрито діяльність молодіжної радикальної групи прихильників ідеологій масових вбивств (МКВ), яку координували з території України», – наводить видання заяву ФСБ.

    У підозрюваних вилучили пропагандистські матеріали екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку, інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв і вогнепальної зброї, а також листування з «ідеологом групи з України» про підготовку насильницьких акцій.

    В ФСБ додали, що «за мету прихильники ультраправих поглядів ставили підготовку і вчинення... протиправних дій з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної та релігійної ненависті і ворожнечі».

    Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до 10 років.

    До цього ФСБ затримувала прихильників «українських неонацистів» у лютому цього року. Нібито члени групи наносили екстремістські написи на стіни будинків у різних районах Воронежа.

    Нагадаємо, нещодавно російський суд в тимчасово окупованій Євпаторії засудив до року увʼязнення за «створення екстремістської спільноти» студента одного з українських вишів.

    Також повідомлялося, що ув’язнений у Росії українець Вигівський планує оголосити голодування.

    Теги: Росія ФСБ арешт українці Україна
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    ФСБ затримала 14 осіб у новій справі про «українських екстремістів»