ФСБ затримала 14 осіб у новій справі про «українських екстремістів»

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до 10 років

У російському місті Саратов ФСБ затримала 14 осіб – учасників «української молодіжного радикального угруповання МКВ». Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі, пише «Тасс» з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

«Федеральною службою безпеки... закрито діяльність молодіжної радикальної групи прихильників ідеологій масових вбивств (МКВ), яку координували з території України», – наводить видання заяву ФСБ.

У підозрюваних вилучили пропагандистські матеріали екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку, інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв і вогнепальної зброї, а також листування з «ідеологом групи з України» про підготовку насильницьких акцій.

В ФСБ додали, що «за мету прихильники ультраправих поглядів ставили підготовку і вчинення... протиправних дій з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної та релігійної ненависті і ворожнечі».

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до 10 років.

До цього ФСБ затримувала прихильників «українських неонацистів» у лютому цього року. Нібито члени групи наносили екстремістські написи на стіни будинків у різних районах Воронежа.

Нагадаємо, нещодавно російський суд в тимчасово окупованій Євпаторії засудив до року увʼязнення за «створення екстремістської спільноти» студента одного з українських вишів.

Також повідомлялося, що ув’язнений у Росії українець Вигівський планує оголосити голодування.