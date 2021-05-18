Побиття патрульного у Дніпрі: начальник поліцейського розповів свою версію бійки

Заступник начальника заявив, що не бив підлеглого, а конфлікт почався через мобільний телефон

У Дніпрі сталася бійка в управлінні патрульної поліції між правоохоронцями, де, за словами постраждалого старшого сержанта Максима Калиняка, на нього напали та побили його колеги. Скандал прокоментував тепер і інший фігурант інциденту – заступник начальника управління патрульної поліції Дніпропетровської області В'ячеслав Маслюк. Відео з його поясненнями для представників ЗМІ опубліковано на YouTube–каналі «Журналісти Стремоусова».

Маслюк, викладаючи свою версію подій, спростував розповідь Калиняка про місце події та причину бійки. Зокрема, патрульний стверджував, що його били в кабінеті заступника начальника в присутності комбата 2–го батальйону патрульної поліції, що у нього вибили смартфон з рук і почали бити. Маслюк каже, що конфлікт спалахнув у коридорі, і почався після зауваження «копу», який стояв посередині з телефоном в руках і не давав пройти.

Нібито він відсунув руки Калиняка з девайсом, оскільки хотів «звернути увагу», а у відповідь «коп» схопив Маслюка, і вони почали боротися.

Заступник начальника управління каже, що тоді був у цивільному.

За його словами, сержант почав кричати про напад на співробітника і намагався затримати Маслюка. Пізніше підбігли ще двоє правоохоронців, які вирішили розняти бійку – мовляв, ймовірно тому Калиняк заявляє, що його тримали за руки.

«Я його не бив. Клянуся. Мені не соромно сказати, дивлячись вам в очі. Ми штовхалися, а не билися – боролися», – розповів він.

Розбитий ніс «копа» заступник начальника пояснює тим, що боровся з Калиняком, намагався вирватися. Також Маслюк розповів, що і сам отримав травми в результаті бійки – у нього пошкоджена фаланга пальця, струс мозку і забій в районі грудей, і заяву про напад на себе він написав.

Маслюк допускає, що було розпочато внутрішнє розслідування. Також він звернув увагу, що в коридорі, де сталася бійка, працювали камери спостереження, і можна перевірити відео.

Правоохоронець додав, що якщо кадри продемонструють не те, що він розповів, то готовий вибачитися і понести відповідальність.

Нагадаємо, що сержант Калиняк розповідав про намір відправитися до Києва, зустрітися там з народними депутатами і президентом, щоб розповісти про корупцію в поліції Дніпра.

Як повідомили 24 каналу в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області, конфлікт справді був. Проте через що він відбувся – поки не конкретизують. У поліції запевняють, проводять розслідування та службові перевірки.

До слова, раніше футболісти сільської команди побили арбітра й отримали солідні штрафи. Правопорушення трапилося 5 травня 2019 року під час матчу між сільськими командами з Івано-Франківщини «Яспіль» та «Ураган».