ДБР виявило «чорну касу»: 3,5 млн можуть належати чиновникам Укртрансбезпеки

За місцем проживання посередника працівники ДБР виявили майже 3,5 млн грн, частина з яких зберігалася в доларовому еквіваленті

Під час розслідування затримано старшого державного інспектора відділу державного нагляду в Сумській області, який вимагав гроші у перевізника

Співробітники Держбюро розслідувань вилучили майже 3,5 млн грн, які можуть бути «чорною касою» посадових осіб Держслужби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки). Про це повідомляється на сайті ДБР.

За даними правоохоронців, під час розслідування було затримано старшого державного інспектора відділу державного нагляду в Сумській області, який вимагав гроші у місцевого автоперевізника, який займався вантажними перевезеннями.

«Він погрожував перевізнику створенням штучних проблем та притягненням до адміністративної відповідальності, якщо комерсант не платитиме регулярну «данину», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що для передачі хабарів посадовець залучив посередника. Загалом він отримав 30 тис. грн неправомірної вигоди. Згодом під час чергової оплати «відкупних» правоохоронці затримали держінспектора «на гарячому».

Так звана чорна каса, фото: dbr.gov.ua

Крім того, під час обшуку за місцем проживання посередника працівники ДБР виявили майже 3,5 млн грн, частина з яких зберігалася в доларовому еквіваленті. За версією слідства – це так звана чорна каса зловмисників.

У рамках досудового розслідування слідчі встановлюють походження готівки та можливих співучасників протиправної схеми.

Інспектору повідомили про підозру у здирстві та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Також встановлено, що правоохоронці вже затримували цього чиновника у 2017 році, коли він організував безперешкодну перепустку перевантажених автомобілів. Тоді як хабар він отримав талони на 150 літрів дизпалива. Суд першої інстанції визнав його винним, але посадовець почав оскаржувати рішення.

Апеляційний суд направив справу на новий розгляд, який знову визнав його винним. Втім, він оскаржив і це рішення. Наразі справа розглядається в апеляційному суді.

До слова, поліція затримала «брата» міністра внутрішніх справ за «продаж» посади у МВС.

Також сьогодні повідомлялося, що експосадовець Міноборони, який «не побачив» розкрадання 10,5 млн, піде під суд.