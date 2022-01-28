Пів мільйона хабара. НАБУ повідомило деталі затримання нардепа (фото)

НАБУ стверджує, що народного депутата спіймали на «гарячому» під час отримання хабара у розмірі 558 тис. грн

Депутат начебто сприяв укладенню контрактів з лікарнею у Житомирській області

Співробітники Національного антикорупційного бюро України викрили одного з народних депутатів на отриманні хабара. Як повідомляє пресслужба НАБУ, затриманий сприяв укладенню контрактів з лікарнею у Житомирській області.

Народного депутата, ім’я якого офіційно не уточнюється, спіймали на «гарячому» під час отримання хабара у розмірі 558 тис. грн.

«За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області», - пише пресслужба НАБУ.

Деталі справи НАБУ обіцяє розкрити згодом.

Натомість ЗМІ повідомляють, що сьогодні, 28 січня, детективи Національного антикорупційного бюро затримали народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних. За даними журналіста Юрія Бутусова, затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабара.

Кузьміних до походу у політику був відомим волонтером, який надавав допомогу нашим військовим.

Нардеп Сергій Кузьміних, фото: 0412.ua

Нагадаємо, вранці 28 січня голова міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков поінфомував, що до народного депутата об’єднання Олега Воронька приїхали працівники ДБР.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

Водночас як повідомили в ДБР, під час судового розгляду в Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим, можливо, ввів в оману суд.