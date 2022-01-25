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    Вимагали гроші у власника кафе: в Одесі судитимуть двох екоінспекторів

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    Інспекторів Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу судитимуть за корупцію - Вимагали гроші у власника кафе: в Одесі судитимуть двох екоінспекторів
    Інспекторів Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу судитимуть за корупцію
    фото: od.gp.gov.ua

    Чоловіки отримали $1500 за ненарахування штрафних санкцій

    До суду направлено обвинувальний акт щодо заступника начальника одного з відділів і держінспектора екологічної інспекції Південно-Західного округу за фактом вимагання та отримання хабаря. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

    Слідством з’ясовано, що інспектори, під час проведення перевірки кафе-бару в центрі Одеси, вимагали та одержали від власника $1500 хабара за ненарахування йому штрафних санкцій за нібито встановлені порушення екологічного законодавства та невнесення припису на припинення роботи закладу.

    Наразі обвинувачені звільнені з займаних посад.

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    Вимагали гроші у власника кафе: в Одесі судитимуть двох екоінспекторів
    Вимагали гроші у власника кафе: в Одесі судитимуть двох екоінспекторів
    Вимагали гроші у власника кафе: в Одесі судитимуть двох екоінспекторів
    Вимагали гроші у власника кафе: в Одесі судитимуть двох екоінспекторів
    Вимагали гроші у власника кафе: в Одесі судитимуть двох екоінспекторів
    Вимагали гроші у власника кафе: в Одесі судитимуть двох екоінспекторів
    фото: od.gp.gov.ua

    Обвинувачені були звільнені з займаних посад. Їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

    До слова, на днях суд арештував посадовця Офісу генпрокурора, який вимагав хабар у $150 тис.

    Також екснардепа з «Блоку Петра Порошенка» спіймали на шахрайстві.

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    Теги: корупція в Україні хабар Одеса гроші
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    Вимагали гроші у власника кафе: в Одесі судитимуть двох екоінспекторів