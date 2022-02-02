Експосадовець Міноборони, який «не побачив» розкрадання 10,5 млн, піде під суд

Посадовець Міноборони «не побачив», що перелік та обсяги виконаних робіт при будівництві казарм у Маріуполі не відповідають дійсності

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника одного з територіальних управлінь Міністерства оборони України, який допустив розкрадання державного майна на 10,5 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Встановлено, що у 2018 році на тендері Міноборони із будівництва казарм у Маріуполі перемогла приватна одеська фірма. Після укладення відповідних договорів, підприємець залучив до протиправної схеми власну дружину і знайомого, які були директорами пов’язаних з будівництвом підприємств.

Компанія-переможець та інші учасники оборудки складали та видавали для оплати Міноборони завідомо неправдиві облікові документи. В них ділки вказували відомості щодо робіт та будівельних матеріалів, які фактично не виконувались та не використовувались.

Слідчі задокументували понад 10 фактів завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт у звітності та бухгалтерських документах, а також вартості начебто використаних під час будівництва матеріалів.

Натомість посадовець Міноборони «не побачив», що перелік та обсяги виконаних робіт при будівництві казарм у Маріуполі не відповідають дійсності. Він не перевірив акти приймання та довідки про вартість будматеріалів та підписав документи, таким чином санкціонувавши їх оплату.

«Внаслідок недбалості військового керівника, у період з вересня 2018 року по червень 2019 року злочинна група привласнила майже 11 мільйонів гривень державних коштів. Наразі колишній військовий начальник обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України)», – заявили у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Зазначається, що стосовно трьох членів організованої групи обвинувальні акти вже направлено до Приморського районного суду Одеси у червні 2021 року.

Вони звинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

До слова, забудовнику, який погорів на хабарі у $120 тис, повідомлено про підозру.