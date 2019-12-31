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    Кримінал

    ДБР затримало на хабарі чиновника Держбудконтролю

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    Детективи ДБР затримали хабарника&nbsp; - ДБР затримало на хабарі чиновника Держбудконтролю
    Детективи ДБР затримали хабарника 
    Фото: Держбюро розслідувань

    Чиновник вимагав від підприємця 4 тисячі доларів за вирішення питання про введення в експлуатацію нежитлового приміщення

    Слідчі Державного бюро розслідувань затримали на отриманні хабара прямо у приміщенні Центру надання адміністративних послуг чиновника Державного архітектурно-будівельного контролю міста Стрий Львівської області. Про це повідомляє ДБР у Facebook.

    За версією слідства, він вимагав від підприємця 4 тисячі доларів за вирішення питання щодо введення в експлуатацію нежитлового приміщення площею 790 м.

    «Подумавши деякий час, начальник відділу органу, який повинен контролювати законність та дотримання нормативів у сфері архітектури та будівництва, вирішив збільшити суму хабара до 5500 доларів, з чим його і затримали», - йдеться в повідомленні.

    Під час обшуку в кабінеті чиновника вилучили 12,3 тисяч доларів. Йому оголосили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної винагороди.

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