ДБР затримало на хабарі чиновника Держбудконтролю



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Детективи ДБР затримали хабарника Фото: Держбюро розслідувань

Чиновник вимагав від підприємця 4 тисячі доларів за вирішення питання про введення в експлуатацію нежитлового приміщення

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали на отриманні хабара прямо у приміщенні Центру надання адміністративних послуг чиновника Державного архітектурно-будівельного контролю міста Стрий Львівської області. Про це повідомляє ДБР у Facebook.

За версією слідства, він вимагав від підприємця 4 тисячі доларів за вирішення питання щодо введення в експлуатацію нежитлового приміщення площею 790 м.

«Подумавши деякий час, начальник відділу органу, який повинен контролювати законність та дотримання нормативів у сфері архітектури та будівництва, вирішив збільшити суму хабара до 5500 доларів, з чим його і затримали», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в кабінеті чиновника вилучили 12,3 тисяч доларів. Йому оголосили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної винагороди.