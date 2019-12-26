Начальника відділу з Міноборони затримали на хабарі



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На Хмельниччині начальник відділу підрозділу Міноборони погорів на хабарі

Співробітники спецслужби задокументували факт отримання зловмисником, через залученого посередника, 80 тис. грн хабара від директора фірми-підрядника

Служба безпеки України затримала начальника одного із відділів Міністерства оборони на Хмельниччині за системну корупцію. Оперативники спецслужби встановили, що полковник організував схему отримання «відкатів» від комерсантів за нестворення штучних перешкод під час виконання договорів поставок газу для об’єктів МО у Хмельницькому. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За неправомірну винагороду він також надавав «гарантії» для перемоги у тендерах на 2020 рік. Співробітники СБ України задокументували факт отримання зловмисником, через залученого посередника, 80 тис. грн неправомірної вигоди від директора фірми –підрядника.

Правоохоронці також зафіксували вимагання та одержання начальником відділу коштів від місцевого мешканця за вирішення питання про ухилення від призову на строкову військову службу. За 40 тис. грн він пообіцяв призовнику «вплинути» на посадовців одного з військкоматів області.

Під час проведення слідчих дій за місцем роботи та проживання фігуранта справи, було вилучено частину неправомірної вигоди та документацію, яка доводить здійснення оборудки.

Полковнику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, , ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади.

У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону та Нацполіцією.